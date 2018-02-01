 ''جـن عــاشق'' يمارس الجنس على امرأة بشكل غريب وكاميرا المراقبة تكشف حقائق صــادمة لزوجها (تفـاصـيل مثيرة جدا) ﻿
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''جـن عــاشق'' يمارس الجنس على امرأة بشكل غريب وكاميرا المراقبة تكشف حقائق صــادمة لزوجها (تفـاصـيل مثيرة جدا)

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 13:23 جـن عــاشق يمارس الجنس على امرأة بشكل غريب وكاميرا المراقبة تكشف حقائق صــادمة لزوجها (تفـاصـيل مثيرة جدا) | حوادث و حقوق
''جـن عــاشق'' يمارس الجنس على امرأة بشكل غريب وكاميرا المراقبة تكشف حقائق صــادمة لزوجها (تفـاصـيل مثيرة جدا)
قصـــة مثيرة تلك التي وقعت نهاية الأسبوع المنصرم والتي يحكيها أحد الرقــاة المشاهير بالدار البيضاء لـ''شوف تيفي''، حيث أكد أنــه واجه حالة غريبة جدا قد لا يصدقها المنطق ولكن صدقتها الأســرة وعاشت

''شـوف تيفي''

قصـــة مثيرة تلك التي وقعت نهاية الأسبوع المنصرم والتي يحكيها أحد الرقــاة المشاهير بالدار البيضاء لـ''شوف تيفي''، حيث أكد أنــه واجه حالة غريبة جدا قد لا يصدقها المنطق ولكن صدقتها الأســرة وعاشت وقائعها بعدما أصبحت عــلاقة زوج بزوجته تعرف مشاكل كبيرة وظهرت عليهما أعراض جعلتهما يتنقلان من الصحراء إلى العاصمة الاقتصادية بالدار البيضاء إلى مركـز الراقي أشرف الحياني.

يـــقول ''أشرف'' أنــه فتح المركز في وجه امرأة وزوجها وبعدما استمع إليهما كانت الصدمة قوية من خلال تفاصيل أرهقت الزوج مع ما سماه بـ''الجن العاشق''، وهذا ليس بغريب عن المجتمع المغربي والعربي ، حيث أنه من المعروف أن فئة عريضة تؤمن أن هناك شيئا اسمه ''الجن العاشق'' ويلاحق الحسنوات من النساء ويحب مضاجعتهن وممارسة الجنس معهن.

بـــدأت معاناة الزوج مع ''الجن العاشق''، كما يحكى للراقي ، منذ شهـور لما اكتشف أن علاقته بزوجته أصبحت تعرف فتورا كبيرا ولما يريد التقرب منها في المنام تبتعد عنه وتنام في مكان بعيد عنه، وأنه وجد علامات غير طبيعية و آثــار الضرب على جسدها مما أثار شكوك الزوج في فرضية خيانتها له أو شيء ما فالتجأ إلى مراقبتها عبر استعمال ''الكاميرا'' .

يسترسل الزوج وهو يحكي للراقي أن دافع الغيرة جعله يراقبها ويراقب الكاميرا كل يوم ليكتشف أن زوجته تقوم بحركات غير طبيعية بمفردها في البيت وأماكن أخرى بالمنزل ، ولما فاتحها في الموضوع وضعته في الصورة وأفصحت له عن الحقيقة التي غابت عنه والتي لم تكن تصدقها حتى عاشتها بواقعها الملموس، وأضـافت أن ''الجني'' يأتيهــا بشكل يومي ويضاجعها ويمارس عليها نوعا من الشذوذ تحت الضغط واستحيت أن تقول لزوجها ما تعانيه في صمت .

ولمــا بـدأ الراقي في علاج هـذه الحالة ، برضى زوجها وحضوره بدأت قصة أخرى كما يحكي ''أشرف'' أنه هو الآخــر أصبح يعاني مع هــذا ''الجني '' الذي طالت مدة مطاردته ولم تنتهي بعد مصرحا ''خضت معه حروبا كثيرة ودخلت معه في عراك وتحول من ممارسة الجنس على الزوجة إلــى ممارسة اللواط على الزوج والعراك معي... وتوعدي بحروب روحانية...'' وأضاف أن هذا الجن محسوب على عشيرة ميمون الأمير العاشق ومعروف تاريخيا بالميمون الكناوي وهما نوع من الجن ويتميزون بخصلة اللواط وحب الجنس على حد قوله.µ


اغتصاب

 

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شوف تيفي المغرب الجنس اللواط امرأة أشرف الحياني

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