عاجل..كارثة تهز روسيا قبل المونديال: سقوط طائرة.. وهذا عدد القتلى ﻿

سقطت طائرة ركاب روسية يومه الأحد، بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' قبل قليل.

''شوف تيفي''

سقطت طائرة ركاب روسية يومه الأحد، بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' قبل قليل.

وأوضح الموقع الروسي بأن مصدرا في وزارة الطوارئ الروسية، قال إن الطائرة المنكوبة تم العثور عليها من الجو وسقطت في حقل بالقرب من مدينة رامينسكويي.

وقال مصدر في أجهزة الطوارئ، يضيف الموقع إن الطائرة من طراز ''أن-148''، تابعة لشركة ''خطوط ساراتوف الجوية''، تحطمت في منطقة رامينسكويي بمقاطعة موسكو، بعد أن اختفت عن شاشات الرادار عقب إقلاعها من مطار ''دوموديدوفو'' في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك، وقد تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان الكارثة.