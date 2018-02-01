هام لأصحاب الدراجات النارية..حضيو راسكم: تزوير شواهد التأمين بطنجة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مؤخرا، من توقيف شخصين أحدهما إمرأة وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مؤخرا، من توقيف شخصين أحدهما إمرأة وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فالمعنيان بالأمر جرى توقيفهما بناء على تعليمات من النيابة العامة في شكاية توصلت بها المصلحة المذكورة تعود لإحدى شركات التامين بالمدينة حول وجود شخص أو أشخاص يقومون بإصدار شواهد التأمين مزورة خاصة بالدراجات النارية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات وعملية التفتيش في هذه القضية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف المشتبه به الأول بإحدى الشقق بالمدينة، حيث تم ضبط وحجز طابعين يخصان إحدى شركات التأمين ومجموعة من صور شمسية لشواهد التأمين الفارغة وآلة كاتبة، كما تم توقيف المشتبه بها الثانية الذي أظهر البحث أنها كانت تشتغل بإحدى مكاتب التأمين أغلق مند مدة، مشيرا إلى أن الموقوفين تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.