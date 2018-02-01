جد خطير..فاجعة تهز سلا والقضية فيها الموت ﻿

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بحروق خطيرة جراء اندلاع حريق بمسكنهم بحي سيدي موسى بسلا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد .

''شوف تيفي''+''و م ع''

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بحروق خطيرة جراء اندلاع حريق بمسكنهم بحي سيدي موسى بسلا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد .

وعلم لدى السلطات المحلية أن الحريق الذي اندلع حوالي الثالثة من فجر اليوم باحد المنازل بحي سيدي موسى ادى الى وفاة رب الأسرة وإصابة ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و 5 و6 سنوات ووالدتهم بحروق متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر ذاتها ،أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله لتلقي الإسعافات، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.