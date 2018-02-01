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جماهير الوداد تطالب الناصيري بالتخلص من اللاعبين وتصف بعضهم بالغشاشة

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 12:09 جماهير الوداد تطالب الناصيري بالتخلص من اللاعبين وتصف بعضهم بالغشاشة | سبور
جماهير الوداد تطالب الناصيري بالتخلص من اللاعبين وتصف بعضهم بالغشاشة
بعد ساعات من الديربي البيضاوي والذي انتهى لصالح فريق الرجاء البيضاوي، تفاعلت الجماهير الودادية عبر صفحات فيسبوكية، حيث طالب الجميع سعيد الناصيري رئيس الفريق بالتخلص من بعض اللاعبين.

''شوف تيفي''

بعد ساعات من الديربي البيضاوي والذي انتهى لصالح فريق الرجاء البيضاوي، تفاعلت الجماهير الودادية عبر صفحات فيسبوكية، حيث طالب الجميع سعيد الناصيري رئيس الفريق بالتخلص من بعض اللاعبين.

ووصف نشطاء هؤلاء اللاعبين بـ ''الغشاشة'' والذين يلعبون فقط مقابل المال، ولا يهتمون لحب قميص فريق ''وداد الأمة''، موضحين أن هوية هؤلاء اللاعبين معروفة وبالتالي على الناصيري الضرب بيد من حديد على اللاعبين الفاشلين والاعتماد على لاعبي ''الأمل''.

تجدر الإشارة إلى أن الديربي البيضاوي رقم 123 بين الغريمين التقليديين، انتهى لصالح فريق الرجاء البيضاوي بهدفين دون مقابل.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجماهير الودادية فريق الرجاء

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