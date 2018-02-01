''إدريس لشكــر'' يرد على ''عبد الإله ابن كيران'' ويطالبه بالإستغفـار ﻿

لم يلزم الصمت طويلا واختار ''إدريس لشكر'' الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء أمس السبت برنامج ''ساعة للإقناع'' على قناة ''ميدي1'' لأجل الرد على عبد الإله ابن كيران الأمين العام

''شــوف تيفي''

لم يلزم الصمت طويلا واختار ''إدريس لشكر'' الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء أمس السبت برنامج ''ساعة للإقناع'' على قناة ''ميدي1'' لأجل الرد على عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية بعد خرجاته الأخيرة وتصريحاته المثيرة أمام شبيبة حزبه.

ووجه إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، انتقادات لاذعة للزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية مشيرا أن ''ابن كيران'' ارتكب إثما بحديثه عن حزبي الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، بالسوء في غيابهما، ناصحا إياه بالاستغفار مشددا أن مرجعيته تلزمه بالاستغفار مرة أخرى بعدما أقسم أن الاتحاد الاشتراكي لن يدخل الحكومة .

وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن ابن كيران بخرجته الإعلامية لم يحترم التقاليد الديمقراطية، والأخلاق الديمقراطية، التي تتطلب منه عندما يخرج من مهمة الأمانة العام للحزب أن يفسح المجال لسلفه، موجها كلامه لبنكيران بقوله :''دعوا العثماني والحكومة التي تقودون أن يعملوا''.

وأجاب عن تخلي الأحزاب عن العثماني قائلا : ''أنا مقتنع أننا مع العثماني إلا إذا تخلى عنه أصحابه ...''، وأكد أن طرح تفكك التحالف الحكومي أمر غير وارد، مبرزا أن هذه الحكومة، منشغلة حاليا بقضايا الشعب، ومنكبة على العمل.