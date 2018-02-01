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مروان الشماخ يفشل مرة أخرى في اختبار رفقة فريق إنجليزي

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 11:57 مروان الشماخ يفشل مرة أخرى في اختبار رفقة فريق إنجليزي | سبور
مروان الشماخ يفشل مرة أخرى في اختبار رفقة فريق إنجليزي
فشل الدولي المغربي السابق، مروان الشماخ في الاختبارات التقنية و البدنية، مع فريق بولتون واندرز الإنجليزي، من أجل الانضمام إليه في الفترة الحالية، في انتقال حر.

''شوف سبور''

فشل الدولي المغربي السابق، مروان الشماخ في الاختبارات التقنية و البدنية، مع فريق بولتون واندرز الإنجليزي، من أجل الانضمام إليه في الفترة الحالية، في انتقال حر.

وأكد رئيس النادي الإنجليزي، في تصريح للموقع الرسمي للفريق ، أن النادي منح الفرصة للاعبين إثنين من أجل الانضمام إلى الفريق، وهما مروان الشماخ وجون ميشايل مندي، من أجل إظهار إمكانياتهما التقنية و البدنية ، غير أنهما فشلا في الاختبار رفقة الفريق ، ولم ينجحا في إقناع الطاقم التقني ، مضيفا نحن نبحث عن لاعبين جاهزين لتقديم الإضافة المرجوة.

ويذكر أن الشماخ، الذي سبق له اللعب رفقة آرسنال ، وكريستال بالاس الإنجليزيين، كان قد فشل في اختبارات وست بروميتش ألبون الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي.

 

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مروان الشماخ الدوري الإنجليزي شوف سبور

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