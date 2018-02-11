فضيحة وبالصور..لاعب مشهور دار فيديو كيمارس الجنس مع مراتو..والفيديو نتاشر ﻿

فضيحة من العيار الثقيل، هزت الكرة الإنجليزية بطلها النجم السابق لفريق ليفربول السابق ''آلاس جيرمان''، الذي تم تداول فيديو إباحي له رفقة زوجته.

''شوف تيفي''

فضيحة من العيار الثقيل، هزت الكرة الإنجليزية بطلها النجم السابق لفريق ليفربول السابق ''آلاس جيرمان''، الذي تم تداول فيديو إباحي له رفقة زوجته.

وحسب موقع صحيفة ''ذي صن'' البريطانية فإن الجناح السابق في ليفربول، البالغ من العمر 35 عاما، ظهر في عروض صريحة مع زوجته ، أليس غودوين، البالغة 32 عاما، يمكن لزوار أحد المواقع مشاهدتهما مقابل 6 جنيه استرليني في الدقيقة.

وأوضح الموقع البريطاني أن قراصنة، دخلوا على أحد الفيديوهات وتمكنوا من الحصول عليها، حيث أظهر ممارسة اللاعب للجنس رفقة زوجته.

وأشار ذات الموقع أنه سبق للاعب الدخول إلى السجن لمدة 90 يوما، عقب إيقافه سنة لمدة 90 يوما، نظرا لسياقته السيارة في حالة سكر.

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