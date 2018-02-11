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هام لأصحاب التعليقات المسيئة بالفيسبوك+صورة

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 10:25 هام لأصحاب التعليقات المسيئة بالفيسبوك+صورة | نت 2.0
هام لأصحاب التعليقات المسيئة بالفيسبوك+صورة
شرع موقع ''فيسبوك'' للتواصل الاجتماعي، في اختبار ميزة جديدة، بشأن التعليقات المسيئة والمخالفة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتينك.

''شوف تيفي''

شرع موقع ''فيسبوك'' للتواصل الاجتماعي، في اختبار ميزة جديدة، بشأن التعليقات المسيئة والمخالفة، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة سبوتينك.

وأوضحت الوكالة بأن الميزة الجديدة عبارة عن زر سيحمل اسم ''Downvote''، ويتم اختباره حاليا مع عدد محدود من مستخدمي ''فيسبوك'' في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمحطة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي''، وفي حال تم اختيار ''Downvote''، على أحد التعليقات المتواجدة في أي منشور على ''فيسبوك''، فإنه سيتم حجبه وإخفاؤه عن الجميع، مع ضرورة توضيح سبب رفضه، سواء كان ''مسيئا'' أو ''مضللا'' أو ''خارج سياق الموضوع''.

وأكدت الوكالة بأن شركة ''فيسبوك'' نفت إن كان زر ''Downvote''، هو في الأصل زر ''عدم الإعجاب''، المتواجد حاليا على الموقع، والذي طالب به العديد من المستخدمين منذ فترة.

 

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