مدرب الأهلي: أزارو مكانته موجودة في المنتخب المغربي ﻿

أكد حسام البدري، مدرب الأهلي المصري، على أن مدرب المنتخب المغربي ، هيرفي رونار، يجب عليه المناداة على الدولي المغربي، وليد أزارو، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد تألقه اللافت في

''شوف سبور''

أكد حسام البدري، مدرب الأهلي المصري، على أن مدرب المنتخب المغربي ، هيرفي رونار، يجب عليه المناداة على الدولي المغربي، وليد أزارو، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، و احتلاله صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 هدفًا.

وقال البدري، في تصريحات صحفية، إن أزارو ''مهاجم سريع ومميز، ويتطور بسرعة كبيرة''، مضيفا مكانته موجودة في المنتخب المغربي ، وأتمنى مشاركته في كأس العالم 2018.

وكان وليد أزارو قد خاض هذا الموسم 22 مباراة سجل من خلالها 13 هدفا، كما صنع 4 أهداف.