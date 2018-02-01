مدرب الأهلي: أزارو مكانته موجودة في المنتخب المغربي ﻿

''شوف سبور''
أكد حسام البدري، مدرب الأهلي المصري، على أن مدرب المنتخب المغربي ، هيرفي رونار، يجب عليه المناداة على الدولي المغربي، وليد أزارو، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، و احتلاله صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 هدفًا.
وقال البدري، في تصريحات صحفية، إن أزارو ''مهاجم سريع ومميز، ويتطور بسرعة كبيرة''، مضيفا مكانته موجودة في المنتخب المغربي ، وأتمنى مشاركته في كأس العالم 2018.
وكان وليد أزارو قد خاض هذا الموسم 22 مباراة سجل من خلالها 13 هدفا، كما صنع 4 أهداف.