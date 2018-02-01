حصري.. جديد إصابة كومارا بعد الديربي البيضاوي ﻿

كشفت مصادر ودادية، أن إصابة اللاعب الإيفواري الشيخ كومارا خلال مباراة الديربي البيضاوي أمام الرجاء برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية لا تدعو للقلق.

''شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر ودادية، أن إصابة اللاعب الإيفواري الشيخ كومارا خلال مباراة الديربي البيضاوي أمام الرجاء برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية لا تدعو للقلق.

وأفادت ذات المصادر، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة تحت إشراف الطاقم الطبي للوداد، مؤكدة أن اللاعب أمضى ليلة أمس السبت بإحدى المصحات بالدار البيضاء لتلقي العلاج والوقوف على تتبع حالته الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الديربي انتهت لصالح النسور بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بتوقيع كل من محسين ياجور وبدر بانون.