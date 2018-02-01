يا ربي السلامة..رجل قتل طفلته انتقاما من زوجته ﻿

اهتزت جماعة مولاي عبد الله، ضواحي الجديدة، خلال الأسبوع الجاري، على وقع جريمة بشعة، بطلها ''أب''، أقدم على قتل طفلته انتقاما من زوجته.

''شوف تيفي''

اهتزت جماعة مولاي عبد الله، ضواحي الجديدة، خلال الأسبوع الجاري، على وقع جريمة بشعة، بطلها ''أب''، أقدم على قتل طفلته انتقاما من زوجته.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن ''الأب'' دخل في خلاف مع زوجته، ما دفع بهذه الأخيرة، إلى مغادرة منزل أسرتها، وترك ابنتها برفقته، ليقوم بتعنيفها طيلة هذه المدة، ما تسبب في مصرعها.

وأكد المصدر ذاته أن الأب مرتكب الجريمة وبعد وفاة ابنته، سارع إلى أخذها إلى منزل والدته والتي اضطرت إلى إبلاغ مصالح الدرك بالواقعة، مشيرا إلى أن هذه المصالح فتحت تحقيقا للكشف عن ظهور وملابسات النازلة بعد فرار المعني بالأمر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.