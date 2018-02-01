هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد ، أن تستمر الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس باردا فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسهول الداخلية الشمالية للبلاد

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد ، أن تستمر الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس باردا فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسهول الداخلية الشمالية للبلاد وأيضا جنوب شرق البلاد مع تكون صقيع أو جليد . وستبقى الأجواء غائمة في أغلب الأوقات خلال الصباح مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومحلية بالمنطقة الشرقية. كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة بعض الشيء بغرب الأقاليم الجنوبية مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة . وستظهر خلال الصباح والليل بعض الكتل الضبابية المحلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 05 و00 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 04 و08 درجات بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي والسايس ومنطقة سوس والشمال-الشرقي، وستكون ما بين 09 و13 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالهضاب العليا الشرقية والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة طنجة واللوكوس ومنطقة الغرب والساحل المتوسطي، وستكون ما بين 18 و23 درجة بدكالة وعبدة والشياظمة وسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان ثم قليل الهيجان إلى هائج مساء بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل ما بين طنجة والمهدية وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل ، ومحليا قوي إلى جد قوي الهيجان مابين الصويرة وطانطان.