 هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي

شاهد بالفيديو .. ماذا قال مدرب برشلونة فالفيردي حول تعادل برشلونة أمام خيتافي | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قال مدرب برشلونة فالفيردي حول تعادل برشلونة أمام خيتافي

أخنوش يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين | بوليتيك

''أخنوش'' يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين

فضيحة وبالصور..تصوير فيديوهات لعارضات أزياء مغربيات عاريات..وفتاتان تخرجان عن صمتهما وتكشفان تفاصيل جد صادمة | ثقافة و فنون

فضيحة وبالصور..تصوير فيديوهات لعارضات أزياء مغربيات عاريات..وفتاتان تخرجان عن صمتهما وتكشفان

عاجل..رجال الخيام يسقطون شبكة إجرامية دولية خطيرة ..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو في ميناء البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..رجال الخيام يسقطون شبكة إجرامية دولية خطيرة ..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو في ميناء البيضاء

مؤسسة آيت الجيد بنعيسى مستاءة من تصريحات ابن كيران و صمت العثماني ومحاولة الضغط على القضاء للتستر على جريمة حامي الدين | بوليتيك

مؤسسة ''آيت الجيد بنعيسى'' مستاءة من تصريحات ''ابن كيران'' و صمت ''العثماني'' ومحاولة الضغط على القضاء

شاهد بالفيديو .. هدف الجيش الملكي والوحيد في مرمى سريع واد زم | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف الجيش الملكي والوحيد في مرمى سريع واد زم

ماذا يريد عمو بن كيران؟

هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 09:02 هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة..طقس بارد وتساقطات مطرية بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد ، أن تستمر الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس باردا فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسهول الداخلية الشمالية للبلاد

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد ، أن تستمر الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس باردا فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسهول الداخلية الشمالية للبلاد وأيضا جنوب شرق البلاد مع تكون صقيع أو جليد . وستبقى الأجواء غائمة في أغلب الأوقات خلال الصباح مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومحلية بالمنطقة الشرقية. كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة بعض الشيء بغرب الأقاليم الجنوبية مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة . وستظهر خلال الصباح والليل بعض الكتل الضبابية المحلية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الصحراوية والمنطقة الشرقية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 05 و00 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، وما بين 04 و08 درجات بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي والسايس ومنطقة سوس والشمال-الشرقي، وستكون ما بين 09 و13 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالهضاب العليا الشرقية والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والسهول المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة طنجة واللوكوس ومنطقة الغرب والساحل المتوسطي، وستكون ما بين 18 و23 درجة بدكالة وعبدة والشياظمة وسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان ثم قليل الهيجان إلى هائج مساء بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل ما بين طنجة والمهدية وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل ، ومحليا قوي إلى جد قوي الهيجان مابين الصويرة وطانطان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطقس البحر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم وبالفيديو..طفل كيلعب في مدرسة الوداد كيبكي بعدما ماتو ليه والديه: عاونوني أنا يتيم وبغيت ندخل لشي أكاديمية | مجتمع

مؤلم وبالفيديو..طفل كيلعب في مدرسة الوداد كيبكي بعدما ماتو ليه والديه: ''عاونوني أنا يتيم وبغيت ندخل لشي أكاديمية''

هام لأصحاب الدراجات النارية..حضيو راسكم: تزوير شواهد التأمين بطنجة | مجتمع

هام لأصحاب الدراجات النارية..حضيو راسكم: تزوير شواهد التأمين بطنجة

مثير..قبلة لفتاة ترسل ثلاثة شبان بالفقيه بن صالح للسجن | مجتمع

مثير..قبلة لفتاة ترسل ثلاثة شبان بالفقيه بن صالح للسجن

تفريغ 2,1 كيلوغرام من الكوكايين من أمعاء مواطن نيجيري | مجتمع

تفريغ 2,1 كيلوغرام من الكوكايين من أمعاء مواطن نيجيري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في المعرض الدولي للكتاب.. Clavier بالتيفيناغ وهاشنو خاصكم ديرو | مال و أعمال
منذ 29 دقيقة

في المعرض الدولي للكتاب.. Clavier بالتيفيناغ وهاشنو خاصكم ديرو

بالفيديو..هكذا يستعد منتخب الجيدو للبطولة المدرسية بمراكش و البطولة العالمية بأكادير | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا يستعد منتخب الجيدو للبطولة المدرسية بمراكش و البطولة العالمية بأكادير

بالفيديو.. في قلب منزل المسنة اللي انتاحرات فطنجة وهاشنو آخر حاجة قالت للحفيد ديالها | خارج البلاطو

بالفيديو.. في قلب منزل المسنة اللي انتاحرات فطنجة وهاشنو آخر حاجة قالت للحفيد ديالها

في أول ظهور.. والد خولة مجاهد حتى هو فنان وهاشنو قال على بنتو | خارج البلاطو

في أول ظهور.. والد خولة مجاهد حتى هو فنان وهاشنو قال على بنتو

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0 | بووز
منذ 14 دقيقة

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي

شاهد بالفيديو .. ماذا قال مدرب برشلونة فالفيردي حول تعادل برشلونة أمام خيتافي | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قال مدرب برشلونة فالفيردي حول تعادل برشلونة أمام خيتافي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.