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إســرائيل تنتقــم بعد إسقاط طائـرتها أثناء قصفها موقعا إيرانيا

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 06:14 إســرائيل تنتقــم بعد إسقاط طائـرتها أثناء قصفها موقعا إيرانيا | دولي
إســرائيل تنتقــم بعد إسقاط طائـرتها أثناء قصفها موقعا إيرانيا
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، السبت 10 فبراير 2018، إن مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي شنَّت غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية، بالإضافة إلى أهداف إيرانية في سوريا.

''شــوف تيفي''

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، السبت 10 فبراير 2018، إن مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي شنَّت غارات واسعة ضد منظومة الدفاع الجوي السورية، بالإضافة إلى أهداف إيرانية في سوريا.

ويأتي هذا الاستهداف بعد وقت قصير من إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز ''إف-16'' بنيران أُطلقت عليها من داخل سوريا، في أثناء قصفها موقعاً إيرانياً، قالت تل أبيب إنه كان مسؤولاً عن إرسال طائرة إيرانية من دون طيار إلى إسرائيل، حسب ما أوردته صحيفة ''هاف بوست عربي''.

وفي ذات السياق أوضح أدرعي أن الطائرات الإسرائيلية قصفت 12 هدفاً عسكرياً في 3 بطاريات دفاع جوي للقوات السورية، و4 أهداف تابعة لإيران، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل عن المواقع الإيرانية المستهدَفة.

هــذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت إسقاط طائرة إيرانية من دون طيار في الأجواء الإسرائيلية.، ومن جانبها أفادت وكالة ''سانا'' التابعة للنظام السوري، بأن الدفاعات الجوية تصدَّت لمقاتلات إسرائيلية وسط البلاد، وأصابت أكثر من واحدة، إلا أن تل أبيب نفت صحة إصابة أكثر من طائرة لها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي إسرائيل الجو صاروخ مقاتلات

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