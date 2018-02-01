 ''العثماني'' : الغرض من زيارة جهة الشرق ليس التشخيص فقط، بل العمل على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالفيديو..زوجة تعاشر زوجها وأشقاءه | بووز

صادم وبالفيديو..زوجة تعاشر زوجها وأشقاءه

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي

شاهد بالفيديو .. ماذا قال مدرب برشلونة فالفيردي حول تعادل برشلونة أمام خيتافي | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قال مدرب برشلونة فالفيردي حول تعادل برشلونة أمام خيتافي

أخنوش يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين | بوليتيك

''أخنوش'' يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين

فضيحة وبالصور..تصوير فيديوهات لعارضات أزياء مغربيات عاريات..وفتاتان تخرجان عن صمتهما وتكشفان تفاصيل جد صادمة | ثقافة و فنون

فضيحة وبالصور..تصوير فيديوهات لعارضات أزياء مغربيات عاريات..وفتاتان تخرجان عن صمتهما وتكشفان

عاجل..رجال الخيام يسقطون شبكة إجرامية دولية خطيرة ..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو في ميناء البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..رجال الخيام يسقطون شبكة إجرامية دولية خطيرة ..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو في ميناء البيضاء

مؤسسة آيت الجيد بنعيسى مستاءة من تصريحات ابن كيران و صمت العثماني ومحاولة الضغط على القضاء للتستر على جريمة حامي الدين | بوليتيك

مؤسسة ''آيت الجيد بنعيسى'' مستاءة من تصريحات ''ابن كيران'' و صمت ''العثماني'' ومحاولة الضغط على القضاء

ماذا يريد عمو بن كيران؟

''العثماني'' : الغرض من زيارة جهة الشرق ليس التشخيص فقط، بل العمل على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 06:00 العثماني : الغرض من زيارة جهة الشرق ليس التشخيص فقط، بل العمل على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة | بوليتيك
''العثماني'' : الغرض من زيارة جهة الشرق ليس التشخيص فقط، بل العمل على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة واعية ومستوعبة لمتطلبات ساكنة جهة الشرق، وإن رفع التحديات يتم بالعمل يدا في يد.

''شـوف تيفي''

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة واعية ومستوعبة لمتطلبات ساكنة جهة الشرق، وإن رفع التحديات يتم بالعمل يدا في يد.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى جهة الشرق يومه السبت 10 فبراير 2018 رفقة وفد حكومي هام، أن الغرض من زيارة جهة الشرق ليس التشخيص فقط، بل العمل لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة إن على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ''فنحن واعون بتحديات الجهة، وعازمون على رفعها، ولدينا برامج ستنفذ إن على المستوى القريب أو المتوسط'' يضيف رئيس الحكومة.

وبعد أن أكد أن زيارة جهة الشرق، التي تعد الرابعة من نوعها في إطار الزيارات التي تقوم بها الحكومة إلى الجهات، ''ليست ظرفية، بل تدخل في إطار برنامج عام''، اعتبر سعد الدين العثماني أن ''الفريق الحكومي يتنقل إلى الجهات للإنصات إلى المنتخبين وإلى الساكنة، كما أن الزيارة مناسبة لتدارس عدد من المشاريع ومعالجة الإشكالات التي قد تعرقل إنجازها.

وأضاف رئيس الحكومة، بأنه عندما تتظافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية حول قضية أو ملف فإن ذلك يمكننا من التوصل إلى قرارات مفيدة وإيجابية، وهذا ما نتوخاه من زيارة جهات المملكة، منوها بالمناسبة بكل القطاعات التي أشرفت على تنظيم زيارة جهة الشرق.

وبعد أن ذكّر بشعار الحكومة المتمثل في ''الإنصات والإنجاز''، وعد رئيس الحكومة بأن ''الإنصات لمختلف مطالب الساكنة سيكون عميقا، وسنتابع ونعطي الاهتمام الضروري لنوفي بأقصى قدر ممكن من انتظارات المواطنين، لأننا نريد أن تكون مساهمة جهة الشرق في المستوى المطلوب''.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الحكومة التحية إلى ساكنة الجهة التي ذكّر بموقعها الهام تاريخيا وحضاريا وإنسانيا ودبلوماسيا، وأيضا مساهمتها في النضال ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي، ودعمها لحركات تحرر الجيران في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة.

يشار إلى أن زيارة رئيس الحكومة إلى جهة الشرق تأتي في إطار برنامج زيارات الجهات التي بدأت بجهة بني ملال، ثم جهة درعة تافيلالت، وجهة فاس مكناس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة جهة الشرق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أخنوش يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين | بوليتيك

''أخنوش'' يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين

مؤسسة آيت الجيد بنعيسى مستاءة من تصريحات ابن كيران و صمت العثماني ومحاولة الضغط على القضاء للتستر على جريمة حامي الدين | بوليتيك

مؤسسة ''آيت الجيد بنعيسى'' مستاءة من تصريحات ''ابن كيران'' و صمت ''العثماني'' ومحاولة الضغط على القضاء للتستر على جريمة ''حامي الدين''

إدريس لشكــر يرد على عبد الإله ابن كيران ويطالبه بالإستغفـار | بوليتيك

''إدريس لشكــر'' يرد على ''عبد الإله ابن كيران'' ويطالبه بالإستغفـار

بنعتيــق يستعرض بدبي مختلف الأوراش الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمغاربة العالم | بوليتيك

''بنعتيــق'' يستعرض بدبي مختلف الأوراش الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمغاربة العالم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في المعرض الدولي للكتاب.. Clavier بالتيفيناغ وهاشنو خاصكم ديرو | مال و أعمال
منذ 34 دقيقة

في المعرض الدولي للكتاب.. Clavier بالتيفيناغ وهاشنو خاصكم ديرو

بالفيديو..هكذا يستعد منتخب الجيدو للبطولة المدرسية بمراكش و البطولة العالمية بأكادير | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا يستعد منتخب الجيدو للبطولة المدرسية بمراكش و البطولة العالمية بأكادير

بالفيديو.. في قلب منزل المسنة اللي انتاحرات فطنجة وهاشنو آخر حاجة قالت للحفيد ديالها | خارج البلاطو

بالفيديو.. في قلب منزل المسنة اللي انتاحرات فطنجة وهاشنو آخر حاجة قالت للحفيد ديالها

في أول ظهور.. والد خولة مجاهد حتى هو فنان وهاشنو قال على بنتو | خارج البلاطو

في أول ظهور.. والد خولة مجاهد حتى هو فنان وهاشنو قال على بنتو

﻿

آخر المستجدات

صادم وبالفيديو..زوجة تعاشر زوجها وأشقاءه | بووز
منذ 5 دقائق

صادم وبالفيديو..زوجة تعاشر زوجها وأشقاءه

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.