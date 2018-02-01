 تفريغ 2,1 كيلوغرام من الكوكايين من أمعاء مواطن نيجيري ﻿
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تفريغ 2,1 كيلوغرام من الكوكايين من أمعاء مواطن نيجيري

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 05:06 تفريغ 2,1 كيلوغرام من الكوكايين من أمعاء مواطن نيجيري | مجتمع
تفريغ 2,1 كيلوغرام من الكوكايين من أمعاء مواطن نيجيري
علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء، أن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها من أمعاء مواطن نيجيري، يبلغ من العمر 39 سنة، بلغت في مجموعها كيلوغرامين و110 غراما ملفوفة في 95 كبسولة.

''شـوف تيفي''

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء، أن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها من أمعاء مواطن نيجيري، يبلغ من العمر 39 سنة، بلغت في مجموعها كيلوغرامين و110 غراما ملفوفة في 95 كبسولة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، كانت قد أوقفت المواطن النيجيري المذكور على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو، زوال يوم الخميس 8 فبراير الجاري، وذلك بعد الاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين في معدته، وهو ما استدعى نقله مباشرة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.

وأبرز البلاغ أنه تم إخضاع المعني بالأمر لعملية جراحية لاستخراج كبسولات الكوكايين المهربة، خصوصا بعدما تعرض لأزمة صحية جراء تحلل إحدى الكبسولات وتسرب المخدر إلى معدته، وهو ما اقتضى الاحتفاظ به رهن العناية المركزة بقسم الجراحة العامة بالمستشفى.

وخلص البلاغ أن فرقة الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات تهريب المشتبه به للمخدرات المحجوزة، وذلك في انتظار استقرار حالته الصحية من أجل استئناف الأبحاث والتحريات في هذه القضية.

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شوف تيفي المغرب الدار البيضاء الأمن أمعاء نجيري

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