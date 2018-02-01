''هوية القدس ومركزها الديني والحضاري'' موضوع ندوة بالدار البيضاء لوكالة بيت مال القدس الشريف ﻿

شكلت ''هوية القدس ومركزها الديني والحضاري'' موضوع ندوة نظمتها وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الجمعة بالدار البيضاء بتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، وذلك بحضور ثلة من الخبراء

''شوف تيفي''

شكلت ''هوية القدس ومركزها الديني والحضاري'' موضوع ندوة نظمتها وكالة بيت مال القدس الشريف أمس الجمعة بالدار البيضاء بتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، وذلك بحضور ثلة من الخبراء الفلسطينيين والعرب في تاريخ القدس المحتلة وجغرافيتها وطوبوغرافيتها.

وشدد المشاركون في هذه الندوة، المنظمة في إطار المعرض الدولي الرابع والعشرين للنشر والكتاب (8- 18 فبرابر الجاري)، على أنه بالرغم من كل المحاولات اليائسة التي حاولت، منذ القدم وفي الزمن الراهن، طمس الهوية الدينية والحضارية المتعددة للقدس الشريف وإلحاقها بهويات ممسوخة، إلا أنها قاومت وتقاوم وظلت تشكل وجهة للسلام وللتكامل الحضاري المنشودين.

وفي هذا السياق، قال السيد خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق بالقدس الشريف، وصاحب كتاب ''الاستيطان في القدس، ''إن القدس مدينة تعج بالناريخ والعلماء، وأنها ليست مبان وأحجارا بل تاريخ وإنسان وحضارة وثقافة ودين، عرفت كتابات الإمام الغزالي والمقدسي وإخوان الصفا وغيرها، واستوعبت العديد من الممالك والطوائف والأجناس.

وأكد السيد محمد ذياب أبو صالح، مدير البجث والتوثيق بوزارة الأوقاف الفلسطينية سابقا، أن القدس اصطلاحا ''مدينة الله'' وعاصمة العالم، من يحوزها يحوز الغلبة على ما سواها، أول من شيدها هم العرب الساميون، ودمرت وأحرقت عشرات المرات عبر التاريخ، وعرفت غزوات وفتوحات كثيرة.

وأشار صاحب كتاب ''بيت المقدس وكنوز المسجد الأقصى المبارك''، الذي تلا قصيدة بعنوان ''من بيت المقدس إلى المغرب الشقيق''، إلى أنه منذ تمويل الملكة فكتوريا سنة 1865 لعملية البحث عن الهيكل المزعوم لنبي الله سليمان إلى حد الآن لم يتم العثور على أي أثر له، ما يفند المزاعم الصهيونية.

وشدد السيد ناجح داود بكيرات، رئيس قسم المخطوطات في التراث في المسجد الأقصى، مدير التعليم الشرعي في القدس والمسجد الأقصى المبارك، من جانبه، على أن القدس رسالة وعقيدة وهوية وبوصلة، مضيفا أنها مسؤولية الأمة جمعاء، داعيا إلى إنشاء خارطة للمواقع التاريخية وقائمة بالمباني والمآثر.

ودعا السيد بكيرات أيضا إلى مخاطبة المانحين في هذا الشأن لدعم صمود المقدسيين عبر آليات داعمة من أجل البقاء، وإيجاد برامج توعوية، وتفعيل القرارات الصادرة حول القدس بصفتها تراثا إنسانيا عالميا كما سجلتها اليونسكو بمبادرة من المغرب والأردن، خاصة من أجل التصدي للدعاية الصهيونية الخطيرة التي تستهدف التشكيك في الوجود الإسلامي والمسيحي على أرض فلسطين التاريخية.

وفي موضوع ''أي مستقبل للقدس في المائوية الثانية''، تحدث الكاتب الصحافي اللبناني فيصل جلول، المتخصص في النزاع العربي الإسرائيلي، عن فلسطين ''أم القضايا'' بعد مائة سنة على اتفاقية سايكس بيكو من خلال ثلاثة محاور هي الحق التاريخي وطريقة تفكير إسرائيل ومسألة القدس.

وشدد جلول على أنه لا جدال في الحق التاريخي الثابت للفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، في القدس المحتلة بالوثائق والإثباتات والخرائط لكن العرب اقتصروا على الصراع التاريخي التوثيقي دون السعي لمعرفة طريقة تفكير إسرائيل التي ''تستخدم التوراة وثيقة عقاربة'' ولا تحتاج بالتالي للدوائر العقارية في العالم.

وأضاف أن الدين والقدس متلازمان في الفكر الصهيوني فيما أن التعايش الإسلامي المسيحي اليهودي مقبول لدى العرب كما تشهد على ذلك الوثيقة العمرية ووثيقة صلاح الدين الأيوبي وغيرهما ، إلا أنه تم في الآونة الأخيرة ضرب حل الدولتين الذي تم قبوله كحق نسبي ما ييقي الحل التاريخي وحده.

وذكر بأنه كانت هناك أربعة احتمالات للاحتلال الاستيطاني هي الاستيطان الأمريكي الذي نجح في القضاء على الهنود الحمر، والاستيطان في جنوب إفريقيا، واستيطان المملكة الصليبية في فلسطين لمدة 88 سنة، والاستيطان الفرنسي في الجزائر ''الأقدام السود''.

وتحدث عن الجانب الديموغرافي الذي يرجح كفة الشعب الفلسطيني على الأمدين المنظور والبعيد، مستشهدا بتأكيد الكاتب الفرنسي غي سورمان في كتابه ''أبناء رفاعةـ مسلمون وحداثيون'' أنه لا مستقبل للكيان الصهيوني على أرض فلسطين والقدس الشريف في ظل وجود مليار ونصف مليون مسلم في العالم.