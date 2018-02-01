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هـــــام.. وزارة العدل تعلن عن مبارة ولوج خطة العدالة لسنة 2018 للـذكور والإناث

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 04:27 هـــــام.. وزارة العدل تعلن عن مبارة ولوج خطة العدالة لسنة 2018 للـذكور والإناث | بوليتيك
هـــــام.. وزارة العدل تعلن عن مبارة ولوج خطة العدالة لسنة 2018 للـذكور والإناث
أعــلنت وزارة العدل عن مباراة ولوج خطة العدالة لسنة 2018 وذلك يوم الأحد 6 ماي للذكورا و الإناث، حيث سيؤدى الاختبار الكتابي حسب المادة 2 من قرار وزير العدل بمدن الدارالبيضاء و الرباط ومراكش و أكادير

''شـوف تيفي''

 أعــلنت وزارة العدل عن مباراة ولوج خطة العدالة لسنة 2018 وذلك يوم الأحد 6 ماي للذكورا و الإناث، حيث سيؤدى الاختبار الكتابي حسب المادة 2 من قرار وزير العدل بمدن الدارالبيضاء و الرباط ومراكش و أكادير وفاس ووجدة و طنجة.

وحسب قرار وزير العدل فقد تم تحديد تاريخ 1مارس آخر أجل لإيداع الترشيحات، واشترط قرار الوزير توفر شهادة الإجازة المحصل عليها في المغرب من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب فرع الدراسات الإسلامية أو ما يعادلها، و حدد عدد المناصب في 800 منصب.

ويذكر أن الملك محمد السادس، قد وافق نهاية الشهر الماضي خلال ترؤسه للمجلس الوزاري الأخير بالدار البيضاء ، على ممارسة المرأة المغربية لمهنة ''العدول''، بعد أن اطلع على رأي المجلس العلمي الأعلى، بخصوص جواز ممارسة المرأة لهذه المهنة، بناء على النظرة الدينية والمذهب المالكي.

‫شوف تيفي

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