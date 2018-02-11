طريقة « حدراف مانيا » تغزو الملاعب و الفايسبوك ﻿

انتشرت طريقة « حدراف مانيا » وهي الطريقة التي احتفل بها نجم الرجاء البيضاوي لكرة القدم، زكرياء حدراف مع المنتخب المغربي للمحليين في منافسات الشان « انتشرت » بشكل واسع عبر المواقع التواصلية.

شوف سبور

انتشرت طريقة « حدراف مانيا » وهي الطريقة التي احتفل بها نجم الرجاء البيضاوي لكرة القدم، زكرياء حدراف مع المنتخب المغربي للمحليين في منافسات الشان « انتشرت » بشكل واسع عبر المواقع التواصلية.

وأصبح مجموعة من الرياضيين يحتفلون بالأهداف المسجلة لفرقهم المفضلة على طريقة حدراف ليطلقون عليها اسم « حدراف مانيا ».

ومن بين اللاعبين الذي طبق طريقة حدراف، زميله السابق جواد الياميق فور وصوله لإيطاليا، ومحمد بودريقة وعصام الراقي اللذان احتفلا بفوز الرجاء البيضاوي في مباراة الديربي بهدفين لهدف، فضلا عن مجموعة من الجماهير الرجاوية التي قلدت طريقة حدراف في الاحتفال.