اعتقال شرطي مخمور وإحالته على النيابة العامة بعدما أحدث فوضى عارمة بملهى ليلي بمراكش ﻿

أحـالت عناصر الشرطة بالدائرة الأولى للأمن، ليلة الأربعاء على النيابة العامة المختصة، رجل أمن من أجل السكر العلني وإحداث الفوضى.

''شـوف تيفي''

أحـالت عناصر الشرطة بالدائرة الأولى للأمن، ليلة الأربعاء على النيابة العامة المختصة، رجل أمن من أجل السكر العلني وإحداث الفوضى.

وأحـدث المتهم الذي كان في حالة سكر بين، فوضى عارمة بملهى ليلي بالمنطقة السياحية السملالية بمقاطعة كليز بمراكش ، على الساعة الرابعة والنصف من صباح الثلاثاء الماضي، واعتدى على بعض زبائن الملهى .

وأفــادت مصادر ''الصباح''، أن الشرطي المخمور الذي يعمل بالبيضاء ، ظل يتوعد كل من يقترب منه بعواقب وخيمة بحجة أنه ''رجل أمن''، مــا دفع مسؤولي الملهى إلى الاستنجاد بالمصالح الأمنية التي حلت بالمكان حيث تم إيقافه رغم تعنته، قبل اقتياده إلى الدائرة الأمنية، لتحرير محضر الإيقاف ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضه على العدالة لمحاكمته وفق المنسوب إليه .