بعد الديربي.. بنحليب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية + صورة ﻿

بعد فوز الرجاء البيضاوي على مضيفه الوداد في ديربي الإخوة الأعداء عصر يومه السبت بهدفين لهدف واحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، نشر المهاجم الشاب محمود بنحليب على حسابه الشخصي على

شوف سبور

بعد فوز الرجاء البيضاوي على مضيفه الوداد في ديربي الإخوة الأعداء عصر يومه السبت بهدفين لهدف واحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، نشر المهاجم الشاب محمود بنحليب على حسابه الشخصي على الإنستغرام تدوينة عبر فيها عن شكره وامتنانه للجماهير الرجاوية عقب مساندتهم له بعد استباعده من طرف المدرب خوان كارلوس غاريدو من القائمة المستداعاة لمواجهة مباراة اليوم.

وجاءت في تدوينة بنحليب « هنيئا لفريقي بالفوز على الغريم، سأظل أساندكم رغم الأوضاع الصعبة، لقد شرفتم جمهوركم، ومن جهتكم أود أن أشكركم على دعمكم لي والرسائل التي قمتم بإرسالها لي، بفضل حبكم سأعطي كل ما في جهدي لإسعادكم، أحبكم وسأظل ممتنا لكم إلى آخر نفس يخرج من روحي ».