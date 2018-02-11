 بعد الديربي.. بنحليب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية + صورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تفريغ 2,1 كيلوغرام من الكوكايين من أمعاء مواطن نيجيري | مجتمع

تفريغ 2,1 كيلوغرام من الكوكايين من أمعاء مواطن نيجيري

فيديو نادر من الأرشيف..عندما وشح الملك الراحل الحسن الثاني الفنان عادل إمام | بووز

فيديو نادر من الأرشيف..عندما وشح الملك الراحل الحسن الثاني الفنان عادل إمام

فيديو من الأرشيف..شوفو كيفاش كانت إيمان التسونامي منين كانت كتغني مع ولاد البوعزاوي | بووز

فيديو من الأرشيف..شوفو كيفاش كانت إيمان التسونامي منين كانت كتغني مع ولاد البوعزاوي

هوية القدس ومركزها الديني والحضاري موضوع ندوة بالدار البيضاء لوكالة بيت مال القدس الشريف | مجتمع

''هوية القدس ومركزها الديني والحضاري'' موضوع ندوة بالدار البيضاء لوكالة بيت مال القدس الشريف

هـــــام.. وزارة العدل تعلن عن مبارة ولوج خطة العدالة لسنة 2018 للـذكور والإناث | بوليتيك

هـــــام.. وزارة العدل تعلن عن مبارة ولوج خطة العدالة لسنة 2018 للـذكور والإناث

فيديو خطير.. لحظة رشق جماهير فريقي الوداد والرجاء بعضهما البعض بالحجارة‎ | مجتمع

فيديو خطير.. لحظة رشق جماهير فريقي الوداد والرجاء بعضهما البعض بالحجارة‎

ساجدة المغربية تخلف حمزة لبيض في ذا فويس و تبهر لجنة التحكيم MBC THE VOICE | بووز

ساجدة المغربية تخلف حمزة لبيض في ذا فويس و تبهر لجنة التحكيم MBC THE VOICE

بالفيديو.. صادم المغنية شيرين تركل حارس أمن على خشبة المسرح | ثقافة و فنون

بالفيديو.. صادم المغنية شيرين تركل حارس أمن على خشبة المسرح

شاهد لحظة دخول الكابو سكوادرا واستقبال رائع و كبير من طرف الجمهور الوجاوي | بووز

شاهد لحظة دخول الكابو سكوادرا واستقبال رائع و كبير من طرف الجمهور الوجاوي

ماذا يريد عمو بن كيران؟

بعد الديربي.. بنحليب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية + صورة

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 23:56 بعد الديربي.. بنحليب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية + صورة | سبور
بعد الديربي.. بنحليب يوجه رسالة مؤثرة للجماهير الرجاوية + صورة
بعد فوز الرجاء البيضاوي على مضيفه الوداد في ديربي الإخوة الأعداء عصر يومه السبت بهدفين لهدف واحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، نشر المهاجم الشاب محمود بنحليب على حسابه الشخصي على

شوف سبور

 بعد فوز الرجاء البيضاوي على مضيفه الوداد في ديربي الإخوة الأعداء عصر يومه السبت بهدفين لهدف واحد على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، نشر المهاجم الشاب محمود بنحليب على حسابه الشخصي على الإنستغرام تدوينة عبر فيها عن شكره وامتنانه للجماهير الرجاوية عقب مساندتهم له بعد استباعده من طرف المدرب خوان كارلوس غاريدو من القائمة المستداعاة لمواجهة مباراة اليوم.

 وجاءت في تدوينة بنحليب « هنيئا لفريقي بالفوز على الغريم، سأظل أساندكم رغم الأوضاع الصعبة، لقد شرفتم جمهوركم، ومن جهتكم أود أن أشكركم على دعمكم لي والرسائل التي قمتم بإرسالها لي، بفضل حبكم سأعطي كل ما في جهدي لإسعادكم، أحبكم وسأظل ممتنا لكم إلى آخر نفس يخرج من روحي ».

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور بنحليب رجاء رسالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مدرب جنوى يُسعد الياميق بهذا الخبر | سبور

مدرب جنوى يُسعد الياميق بهذا الخبر

طريقة « حدراف مانيا » تغزو الملاعب و الفايسبوك | سبور

طريقة « حدراف مانيا » تغزو الملاعب و الفايسبوك

هذا موعد وصول مازيمبي الكونغولي للبيضاء لمواجهة الوداد | سبور

هذا موعد وصول مازيمبي الكونغولي للبيضاء لمواجهة الوداد

فضيـــحة من العيار الثقيل.. فتــاة قاصرة تفجرها وتعترف أن خالها اغتصبها وافتض بكارتها (تفاصيل جد صادمة) | سبور

فضيـــحة من العيار الثقيل.. فتــاة قاصرة تفجرها وتعترف أن خالها اغتصبها وافتض بكارتها (تفاصيل جد صادمة)

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الجماهير الرجاوية كاعية..الديربي بلا بنحليب غادي يبان الفرق كبير | خارج البلاطو
منذ 46 دقيقة

الجماهير الرجاوية كاعية..الديربي بلا بنحليب غادي يبان الفرق كبير

أولحاج بعد مباراة الديربي..الفوز ديال اليوم عندو طعم خــاص | خارج البلاطو

أولحاج بعد مباراة الديربي..الفوز ديال اليوم عندو طعم خــاص

من مدينة وجدة..بعد خطأ طبي..أب يناشد القلوب الرحيمة..ولدي كيعاني من مرض نادر وبغيت اللي يعاوني غير في الماكلة ديالو | حالة خاصة

من مدينة وجدة..بعد خطأ طبي..أب يناشد القلوب الرحيمة..ولدي كيعاني من مرض نادر وبغيت اللي يعاوني غير في الماكلة ديالو

جد مؤثر..طفلة صغيرة خرجات من دارهم فدرب غلف فكازا مبقاتش رجعات..اللي شافها يتاصل بالأم | حالة خاصة

جد مؤثر..طفلة صغيرة خرجات من دارهم فدرب غلف فكازا مبقاتش رجعات..اللي شافها يتاصل بالأم

﻿

آخر المستجدات

تفريغ 2,1 كيلوغرام من الكوكايين من أمعاء مواطن نيجيري | مجتمع
منذ 55 دقيقة

تفريغ 2,1 كيلوغرام من الكوكايين من أمعاء مواطن نيجيري

فيديو نادر من الأرشيف..عندما وشح الملك الراحل الحسن الثاني الفنان عادل إمام | بووز

فيديو نادر من الأرشيف..عندما وشح الملك الراحل الحسن الثاني الفنان عادل إمام

فيديو من الأرشيف..شوفو كيفاش كانت إيمان التسونامي منين كانت كتغني مع ولاد البوعزاوي | بووز

فيديو من الأرشيف..شوفو كيفاش كانت إيمان التسونامي منين كانت كتغني مع ولاد البوعزاوي

هوية القدس ومركزها الديني والحضاري موضوع ندوة بالدار البيضاء لوكالة بيت مال القدس الشريف | مجتمع

''هوية القدس ومركزها الديني والحضاري'' موضوع ندوة بالدار البيضاء لوكالة بيت مال القدس الشريف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.