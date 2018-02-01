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ها المعقول.. دوزيم تتبرأ من تصريحات أصغر رئيسة جماعة بالمغرب في برنامج جامع كلحسن ''الملغوم''

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 22:25 ها المعقول.. دوزيم تتبرأ من تصريحات أصغر رئيسة جماعة بالمغرب في برنامج جامع كلحسن الملغوم | مجتمع
ها المعقول.. دوزيم تتبرأ من تصريحات أصغر رئيسة جماعة بالمغرب في برنامج جامع كلحسن ''الملغوم''
وأخيرا تأكد للقناة الثانية دوزيم صحة الأخبار التي نشرتها قناة ''شوف تيفي'' حول تورط أصغر رئيسة جماعة بالمغرب، في تهمة الخيانة الزوجية، وذلك بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها التصريحات الأخيرة

شوف تيفي

وأخيرا تأكد للقناة الثانية دوزيم صحة الأخبار التي نشرتها قناة ''شوف تيفي'' حول تورط أصغر رئيسة جماعة بالمغرب، في تهمة الخيانة الزوجية، وذلك بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها التصريحات الأخيرة لإكرام بوعبيد على برنامج ''مباشرة معكم'' الذي سعى مقدمه جامع كلحسن إلى تبييض وجه المعنية بالأمر ووضعها في صورة ضحية الأخبار الزائفة، على حساب الإساءة لرجال الأمن والمس بمصداقية أخبار ''شوف تيفي''.

وخرجت القناة الثانية عبر موقعها الرسمي ببيان توضيحي تستعرض من خلاله حيثيات هذه القضية ومستجدات التقارير الجينية التي أعدها مختبر الشرطة العلمية بمسرح الجريمة، أي الشقة التي يفترض أنه تمت داخلها عملية الخيانة الزوجية، حيث أكدت وجود عينات الحمض النووي داخل عدة أماكن بالشقة ضمنها ملابس الموقوفين، كما اعتمدت القناة الثانية في تبرأها من تصريحات رئيسة جماعة الطوالع بحوار حصري أجرته قناة شوف تيفي مع زوجة رئيس جماعة الفضالات سلوى الملوكي، أكدت فيه أنها تقدمت لمصالح الأمن بشكاية حول واقعة خيانة زوجها لها مع رئيسة جماعة الطوالع، مشيرة إلى أن هذه الشكاية هي سبب اعتقالهما أمام الشقة مسرح جريمة الخيانة الزوجية.

إلى جانب هذا الدليل استند البيان التوضيحي للقناة الثانية على دليل الشريط الصوتي الذي تقدمت به سلوى الملوكي لمصالح الأمن والذي كشفت فيه أن إكرام بوعبيد وهي تتحدى تحذيرات الزوجة المشتكية وتقول لها بأنها لن تتخلى عن مواعدة زوجها، وهي الدلائل الذي تبرر تأكيدات مصادر قضائية لحقيقة كون حفظ ملف القضية، قد تم بناء على التنازل وسحب الشكاية، وبأن هذه مسألة أوجدها القانون للحفاظ على كيان الأسرة، غير أن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال الأفعال الإجرامية التي أكدتها الخبرة الجينية،
وإليكم رابط مقال القناة الثانية: https://goo.gl/kcuZGV

‫شوف تيفي

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دوزيم أصغر رئيسة جماعة بالمغرب برنامج جامع كلحسن الملغوم

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