عــاجل..هذه حقيقة اعتقال الطبيب و الممرضات اللي صورو عملية استخراج "فانتا كانيط" من مؤخرة شاب وسط سبيطار الغابة بالقنيطرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' يومه السبت، من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية لم تعتقل بعد الأطباء والممرضات الذين وثقوا عملية جراحية لشاب تم استخراج قنينة غازية ''كانيط'' من دبره بمستشفى الادريسي بالقنيطرة وجرى

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" يومه السبت، من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية لم تعتقل بعد الأطباء والممرضات الذين وثقوا عملية جراحية لشاب تم استخراج قنينة غازية "كانيط" من دبره بمستشفى الادريسي بالقنيطرة وجرى تسريبه الأسبوع الماضي.

و كشفت مصادرنا، أن الطبيب الذي وثق العملية لا يزال يمارس مهنته بالمستشفى المذكور، ولم يتم توقيف الممرضات و الطبيب الآخر الذي وثق العملية بهاتفه النقال.

و كانت يومية الصباح كشفت أن الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية وبالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، اهتدت إلى هوية المشتبه في تصويرهم شابا أثناء استخراج مادة صلبة من دبره عبارة عن قنينة مشروب غازي "كانيط"، الأسبوع الماضي أثناء إجراء عملية جراحية.