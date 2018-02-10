 مثيـــر وبالصـورة.. ''إلياس العماري'' يصدر كتابا و يتحول إلى ''مؤلف'' ينظر في الجماعات الإسلامية و مواقف متباينة في وسائل التواصل الاجتماعي ﻿
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مثيـــر وبالصـورة.. ''إلياس العماري'' يصدر كتابا و يتحول إلى ''مؤلف'' ينظر في الجماعات الإسلامية و مواقف متباينة في وسائل التواصل الاجتماعي

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 19:56 مثيـــر وبالصـورة.. إلياس العماري يصدر كتابا و يتحول إلى مؤلف ينظر في الجماعات الإسلامية و مواقف متباينة في وسائل التواصل الاجتماعي | بوليتيك
مثيـــر وبالصـورة.. ''إلياس العماري'' يصدر كتابا و يتحول إلى ''مؤلف'' ينظر في الجماعات الإسلامية و مواقف متباينة في وسائل التواصل الاجتماعي
تـــداول العديد من النشطاء والمتتبعين بـمواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صـورة لكتـاب يعرض في المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورتــه 24 الذي تحتضنه الدار البيضاء إلى غاية 18 فبراير الجاري

"شـوف تيفي"

تـــداول العديد من النشطاء والمتتبعين بـمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صـورة لكتـاب يعرض في المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورتــه 24 الذي تحتضنه الدار البيضاء إلى غاية 18 فبراير الجاري، تحت عنوان: "تحولات الجماعات الإسلامية .. التنظيم العالمي للإخوان المسلمين أنموذجا" لصاحبه "إلياس العماري" الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيـمة .

وفي هذا الصدد أكدت "سهيلة أحمد الريكي" في تدوينة على صفحتها الشخصية بعدما عرجت عن صداقتها بالقيادي البامي منذ سنين وعلاقته بالكتاب وحرصه على القراءة مضيفة : "... إلياس العماري هو كاتب أيضا، قد يكون البعض قرأوا له بضع مقالات فقط بشكل غير منتظم، لكن المقربون منه يعرفون أنه يكتب بانتظام رغم الانشغالات الكثيرة، بفضل حرصه على إطلاعهم على ما يكتبه حول مواضيع تستأثر باهتمامه. اليوم، يمكن لزوار المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء التوجه لرواق "الفاصلة للنشر" B23 من أجل الحصول على النسخ الأولى لكتاب "تحولات الجماعات الإسلامية/ التنظيم العالمي للإخوان المسلمين أنموذجا" للكاتب إلياس العماري".

وأثــــار إصدار هذا الكتاب من طرف "إلياس العماري" نقاشا واسعــا عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، حيث تساءلت العديد من التدوينات عن التحول السريع للرجل السياسي الذي تخلف خطاباته السياسية ردود فعل متباينة وأصبح كـاتبا ينظر في الجماعات الإسلاميـة وتحولاتها التاريخية ويحاول الغوص في امتداد التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وطرحه كنموذج .

وفي ذات السياق علق أحد النشطاء عبر صفحته قائلا: " إلياس لا يقنعنا حتى في بهرجته السياسية وخطابه الذي لا يحتاج إلى مستوى دراسي معين بقدر ما يحتاج إلى التجربة والحنكة والتدرج في المناصب السياسية ، واليوم يطل علينا بكتاب يحتاج إلى سنين من البحث وفي موضوع أكثر منه بكثير فكيف سيقنعنا ...؟؟ " وأضــاف آخر "السي إلياس ككنتي كتبتي على اليسار شوية نسمعوا ليك بعدا أما ذاكشي د تنظيم الاخوان المسلمين ..." وزاد آخر "أنا مفهمتش واحد انتهى مساره الدراسي في السنة الرابعة إعدادي ويؤلف كتاب عن تنظيم الإخوان المسلمين ..بصح الشهادة غير مهمة ولكن هاذ صاحبنا كيبان ليه زاد فيه بزااف..."

هـــذا وكان إلياس العماري، قد أوضح في تصريح صحفي أنه يعد رسالة الدكتوراه في سويسرا، وأن موضوع الأطروحة متعلق بالإخوان المسلمين.

 

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