فضيـــحة من العيار الثقيل.. فتــاة قاصرة تفجرها وتعترف أن خالها اغتصبها وافتض بكارتها (تفاصيل جد صادمة) ﻿

مثل أمام الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية لأكادير، أخيرا، ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر، أحدهم متهم باغتصاب وافتضاض بكارة ابنة أخته القاصرة، وأحالت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، خال الفتاة

"شـوف تيفي"

مثل أمام الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية لأكادير، أخيرا، ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر، أحدهم متهم باغتصاب وافتضاض بكارة ابنة أخته القاصرة، وأحالت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، خال الفتاة الضحية، وهو في حالة اعتقال من أجل التهم المنسوبة إليه،كما مثلت الفتاة رفقة شخص ثالث، ووجهت للمشتكية تهمة الإدلاء بوقائع كاذبة ومحاولة تضليل العدالة، فيما توبع شاب بممارسة الجنس غير الشرعي مع قاصرة.

وأفادت مصادر"الصباح" أن الفتاة تبلغ 15 سنة من العمر، تسكن ببيوكرى، سبق لها إيداع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، تتهم من خلالها، خليلها الذي يتحدر من القليعة، بأنه اغتصبها وافتض بكارتها، وبعد الاطلاع على الشكاية وجهها وكيل الملك إلى المركز القضائي للدرك الملكي بإنزكان من أجل البحث والتحقيق والتقديم.

وأضاف المصدر، أن عناصر الدرك الملكي استدعت المتهم، وحققت معه في المنسوب إليه، غير أنه في الوقت الذي اعترف فيه بأنه فعلا مارس معها الجنس، ولعدة مرات، أنكر اتهامها له بأنه اغتصبها، أو افتض بكارتها، وأمام إصرار الفتاة على اتهام خليلها بالاغتصاب، طالبت النيابة العامة بعرضها على طبيب مختص.

وأبرز المصدر ذاته أن الشهادة الطبية التي سلمت للفتاة، أثبتت عكس ما ادعته، وكشفت بأن غشاء بكارتها تم افتضاضه منذ مدة طويلة.

في ذات الوقت اضطرت الفتاة أمام مواجهتها من قبل المحققين بالحقيقة العلمية، إلى كشف المستور، واعترفت أن مغتصبها هو خالها الذي يقطن بسبت الكردان، وأنه هو من افتض بكارتها منذ مدة، ووقع ذلك عندما كانت تبلغ 11 سنة من العمر.

وأظهرت التحقيقات مع خالها أنه قام باغتصابها وافتضاض بكارتها في وقت سابق، ليأمر الوكيل العام باعتقاله واستكمال التحقيق معه، قبل إحالته على النيابة العامة لمحاكمته. كما وجهت للمشتكية تهمة الإدلاء بوقائع كاذبة ومحاولة التضليل، فيما توبع الشاب بممارسة الجنس غير الشرعي.