بعد السماح لهن بالسياقة والدخول للملاعب..السعوديات يتلقين خبرا سارا ﻿

دعا أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق إلى عدم إلزام النساء بارتداء العباءات، في إشارة جديدة إلى الإنفتاح الذي تشهده المملكة.

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دعا أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق إلى عدم إلزام النساء بارتداء العباءات، في إشارة جديدة إلى الإنفتاح الذي تشهده المملكة.

وقال المطلق خلال حديث في برنامج تلفزيوني تم بثه يوم أمس الجمعة إن "أكثر من 90 بالمئة من المسلمات الملتزمات في العالم الإسلامي لا يرتدين عباءة ولا يعرفنها (...) ولهذا لا نلزم الناس بها، إن المغزى من ارتداء العباءة هو "الستر" الذي يمكن تحقيقه بأي لباس آخر".

ولم تذكر الحكومة السعودية إن كانت ستحدث تغييرات في هذا القانون لكن تصريحات المطلق هي الأولى التي تصدر عن شخصية دينية رفيعة في المملكة.