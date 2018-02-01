بالفيديو..مخلفات الديربي البيضاوي..شغب و تكسير السيارات قرب مركب محمد الخامس وهاشنو وقع ﻿

مباشرة بعد نهاية مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء و الوداد،شهدت جنبات مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء أحداث شغب عقب نهاية الديربي البيضاوي مخلفة خسائر مادية جسيمة.

شوف سبور

مباشرة بعد نهاية مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء و الوداد،شهدت جنبات مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء أحداث شغب عقب نهاية الديربي البيضاوي مخلفة خسائر مادية جسيمة.

وأقدمت بعض الجماهير المحسوبة على الفريقين بعد مغادرتها الملعب على تكسير مجموعة من السيارات التي كانت مركونة على الطريق وتلك التي كانت داخل مرآب إقامة خريبكة السكنية ، بعد شجار خطير تدخلت فيه المصالح الأمنية .

و حسب ما عاينت "شوف تيفي" استنكرت ساكنة الحي المجاور أحداث الشغب بعد تضررها بشكل كبير من مخلفاتها.

تجدر الإشارة، إلى أن النادي الأخضر انتصر على النادي الأحمر في الديربي رقم 123 بهدفين لهدف، وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من عمر بوطيب، محسن ياجور، بدر بانون.