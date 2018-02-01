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عــاجل:غاريدو يُفجرها بعد فوز الرجاء في الديربي..بنحليب لا يستحق حمل قميص الرجاء وها علاش تم إبعاده

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 17:45 عــاجل:غاريدو يُفجرها بعد فوز الرجاء في الديربي..بنحليب لا يستحق حمل قميص الرجاء وها علاش تم إبعاده | سبور
عــاجل:غاريدو يُفجرها بعد فوز الرجاء في الديربي..بنحليب لا يستحق حمل قميص الرجاء وها علاش تم إبعاده
مباشرة بعد فوز الرجاء البيضاوي في الديربي على غريمه التقليدي الوداد،كشف خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم عن السبب الحقيقي وراء إبعاد محمود بنحليب عن مباراة الديربي

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مباشرة بعد فوز الرجاء البيضاوي في الديربي على غريمه التقليدي الوداد،كشف خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم عن السبب الحقيقي وراء إبعاد محمود بنحليب عن مباراة الديربي البيضاوي برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأكد غاريدو خلال المؤتمر الصحفي، أن بنحليب لا يحترم حصصه التدريبية ولا يجتهد كباقي اللاعبين داخل المجموعة، موضحا أنه لا يستحق حمل قميص الرجاء مادام لا يحترم الطاقم التقني والقوانين الداخلية للفريق.

وتابع قائلا : "هناك معايير محددة لحمل قميص الرجاء.. الاحترام والاجتهاد وحب القميص... معايير لن نتنازل عنها لاختيار اللاعبين".

وقال مدرب الرجاء، أنه من الصعب تقبل لاعب يتمتع بمواصفات مثل بنحليب مضيفا :" عليه أن يتغير كثيرا ليعود مع الفريق الأول".

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