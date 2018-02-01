عــاجل: هاشنو وقع للشاب اللي صوروه أطباء كيخرجو ليه ''فانتا كانيط '' من المؤخرة ديالو فسبيطار الغابة بالقنيطرة و القضية فيه ''انتحار'' وماشي اغتصاب+حقائق جديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' يومه السبت، من مصادر مطلعة أن الشاب الذي تم تصويره بطريقة بشعة داخل غرفة العمليات بمستشفى الادريسي المعروف بسبيطار الغابة بالقنيطرة حاول وضع حد لحياته مباشرة بعد تداول الفيديو عبر

شـــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' يومه السبت، من مصادر مطلعة أن الشاب الذي تم تصويره بطريقة بشعة داخل غرفة العمليات بمستشفى الادريسي المعروف بسبيطار الغابة بالقنيطرة حاول وضع حد لحياته مباشرة بعد تداول الفيديو عبر تطبيق المحادثات واتساب.

و كشفت مصادر قريبة من هذا الملف أن الشاب حاول وضع حد لحياته عن طريق شرب سم الفئران و قد غادر منزل عائلته بولاد مبارك و اختفى عن الأنظار منذ يوم الثلاثاء الماضي.

و نفت مصادرنا أن يكون الشاب قد تعرض للاغتصاب مؤكدة أنه قام بتحدي رفقة بعض أصدقائه إلا أن النتيجة كانت صادمة.