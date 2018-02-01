رغم الأزمة.. الرجاء ينتصر على الوداد في الديربي البيضاوي ﻿

انتصر الرجاء البيضاوي لكرة القدم على مضيفه الوداد البيضاوي في الديربي رقم 123 بهدفين لهدف .

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انتصر الرجاء البيضاوي لكرة القدم على مضيفه الوداد البيضاوي في الديربي رقم 123 بهدفين لهدف .

الهدف الأول لفريق الوداد جاء في الدقيقة 20 حيث سجل الرجاوي عمر بوطيب عن طريق الخطأ هدفا ضد مرماه، وفي الدقيقة 34 عادل محسن ياجور الكفة عن طريق ضربة خطأ، لينتهي الشوط الأول على إيقاع التعادل الإيجابي، وقبل نهاية المباراة، تمكن المدافع المتألق بدر بانون من تسجيل هدف الفوز للقلعة الخضراء في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، يحتل الرجاء الصف الثاني برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر حسنية أكادير، بينما يحتل الوداد الرتبة 12 برصيد 16 نقطة.