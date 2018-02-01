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بعد حوالي ساعة..بنحليب حاضر بقوة في الديربي البيضاوي وهاكيفاش كانت ردة فعل الجماهير الرجاوية

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 14:26 بعد حوالي ساعة..بنحليب حاضر بقوة في الديربي البيضاوي وهاكيفاش كانت ردة فعل الجماهير الرجاوية | سبور
بعد حوالي ساعة..بنحليب حاضر بقوة في الديربي البيضاوي وهاكيفاش كانت ردة فعل الجماهير الرجاوية
رغم استبعاده عن خوض ديريي الحلم بين الرجاء و الوداد البيضاويين،عاينت ''شوف تيفي'' في هذه اللحظات من يومه السبت ،حضور مهاجم الرجاء البيضاوي لكرة القدم محمود بنحليب في المنصة الشرفية بملعب محمد

 شوف سبور

 رغم استبعاده عن خوض ديريي الحلم بين الرجاء و الوداد البيضاويين،عاينت "شوف تيفي" في هذه اللحظات من يومه السبت ،حضور مهاجم الرجاء البيضاوي لكرة القدم محمود بنحليب في المنصة الشرفية بملعب محمد الخامس.

 و حضر بنحليب لمتابعة أطوار الديربي البيضاوي بين الغريمين التقليديين الوداد وضيفه الرجاء.

 وأضاف موفد شوف سبور من داخل مركب محمد الخامس، أن الجماهير الرجاوية تفاعلت بشكل كبير مع حضور بنحليب، خاصة بعد استبعاده من طرف الإسباني خوان كارلوس غاريدو عن مباراة اليوم.

 تجدر الإشارة، إلى أن مباراة الرجاء والوداد ستجرى على الساعة الثالثة عصرا بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

‫شوف تيفي

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بنحليب الرجاء شوف تيفي حضور الوداد شوف سبور

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