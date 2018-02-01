 شيري يرد على البوقرعي: ماشي عيب تكون كتكوت العيب هو تبقى ديما صغير ﻿
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شيري يرد على البوقرعي: ماشي عيب تكون كتكوت العيب هو تبقى ديما صغير

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 14:17 شيري يرد على البوقرعي: ماشي عيب تكون كتكوت العيب هو تبقى ديما صغير | بوليتيك
شيري يرد على البوقرعي: ماشي عيب تكون كتكوت العيب هو تبقى ديما صغير
انتقل خلاف قيادات حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، الحليفين الرئيسيين داخل حكومة العثماني، على ضوء تداعيات الخرجة البنكيرانية الأخيرة، إلى صراع بين أعضاء شبيبة هذين الحزبين، وذلك

 شــــوف تيفي:

 انتقل خلاف قيادات حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، الحليفين الرئيسيين داخل حكومة العثماني، على ضوء تداعيات الخرجة البنكيرانية الأخيرة، إلى صراع بين أعضاء شبيبة هذين الحزبين، وذلك بعدما وصف خالد البوقرعي الكاتب العام السابق لشبيبة العدالة والتنمية يوسف شيري رئيس الشبيبة التجمعية ب "الكتكوت"، ورد عليه هذا الأخير قائلا " ماشي عيب تكون كتكوت ولكن العيب هو تبقى صغير ديما" في إشارة للبوقرعي .

 شيري الذي كلن يتحدث خلال المؤتمر الجهوي للحزب بالعيون أكد أن التجمع الوطني للأحرار لا يهتم بالهجمات التي تريد أن تثنيه على المسار الذي اختاره، وقربه من المواطنين، مؤكدا في حديثه الموجه للبوقرعي على أنه يفتخر بانتمائه لشبيبة التجمع، وأن وصفه ب "الكتكوت" ليس عيبا بل العيب هو التمادي في الأخطاء على الرغم من الكبر في السن.

كما أوضح شيري أن شبيبة الحزب تعمل يدا في يد مع قيادة الحزب ولن تهتم بأي تشويش أيا كان مصدره

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الأحرار العدالة و التنمية العيون التجمع الوطني للأحرار

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