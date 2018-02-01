 فاخر يلجأ إلى المحكمة الدولية ضد الرجاء لهذا السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : تصريح لاعب الرجاء شاكير لـ beiNsports عقب الانتصار الوداد في الديربي | بووز

فيديو : تصريح لاعب الرجاء شاكير لـ beiNsports عقب الانتصار الوداد في الديربي

شاهد أهداف الديربي المثير بين الرجاء و الوداد 2-1 ... الرجاء يقلب الطاولة على الوداد في أخر الدقائق | ديربي كازابلانكا | بووز

شاهد أهداف الديربي المثير بين الرجاء و الوداد 2-1 ... الرجاء يقلب الطاولة على الوداد في أخر الدقائق |

بالفيديو .. بدر بانون يسجل هدف ثاني قائل في مرمى الوداد في أخر دقائق الديربي | بووز

بالفيديو .. بدر بانون يسجل هدف ثاني قائل في مرمى الوداد في أخر دقائق الديربي

عاجل وبالصور..وفاة شخص أمام باب مسجد بسلا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..وفاة شخص أمام باب مسجد بسلا

بالفيديو .. محسن ياجور يسجل هدف صاروخي و عالمي في مرمى الوداد عن طريق ضربة خطأ رائعة | بووز

بالفيديو .. محسن ياجور يسجل هدف صاروخي و عالمي في مرمى الوداد عن طريق ضربة خطأ رائعة

شاهد الهدف الأول للوداد عن طريق عمر بوطيب بعد تسجيله في مرماه | بووز

شاهد الهدف الأول للوداد عن طريق عمر بوطيب بعد تسجيله في مرماه

كم أنت الحكم : هل حرم الحكم الرجاء من ركلة جزاء أمام الوداد ؟ | بووز

كم أنت الحكم : هل حرم الحكم الرجاء من ركلة جزاء أمام الوداد ؟

فيديو : ديربي رائع في المدرجات بين جماهير الرجاء والوداد لحظات قبل انطلاق المباراة | بووز

فيديو : ديربي رائع في المدرجات بين جماهير الرجاء والوداد لحظات قبل انطلاق المباراة

فيديو : لاعبو الوداد والرجاء في حركات احمائية قبل بداية الديربي | بووز

فيديو : لاعبو الوداد والرجاء في حركات احمائية قبل بداية الديربي

ماذا يريد عمو بن كيران؟

فاخر يلجأ إلى المحكمة الدولية ضد الرجاء لهذا السبب

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 13:34 فاخر يلجأ إلى المحكمة الدولية ضد الرجاء لهذا السبب | سبور
فاخر يلجأ إلى المحكمة الدولية ضد الرجاء لهذا السبب
رفع امحمد فاخر نزاعه مع الرجاء البيضاوي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضي بسبب رفضه لقرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي قضت بمنحه 63 مليون سنتيم هذا في الوقت

شوف سبور

 رفع امحمد فاخر نزاعه مع الرجاء البيضاوي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضي بسبب رفضه لقرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي قضت بمنحه 63 مليون سنتيم هذا في الوقت الذي كان فيه المدرب الرجاوي يشترط الحصول على مليار سنتيم.

وأيدت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار لجنة النزاعات وهو ما دفع امحمد فاخر إلى اللجوء إلى المحكمة الدولية، حسب ما أفادت به يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري.

ورفع فاخر شكواه إلى محكمة التحكيم الدولية في آخر خطوة لانتزاع حوالي مليار سنتيم من الفريق الأخضر باعتبار أن قرارات "الطاس" الدولية غير قابلة للطعن أو الاستئناف.

يشار إلى أن الرجاء كان قد أقال فاخر من مهمته بعدما اتهمه مسؤولو الفريق بالوقوف وراء الإضرابات وتحريض اللاعبين على عقد ندوة صحافية فضلا عن عدم رضاهم عن خرجاته الإعلامية التي انتقد فيها المكتب المسير.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سبور شوف تيفي فاخر الطاس الرجاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خاص: الرجاء يعترض على إشراك هذا اللاعب الودادي في الديربي | سبور

خاص: الرجاء يعترض على إشراك هذا اللاعب الودادي في الديربي

رغم الأزمة.. الرجاء ينتصر على الوداد في الديربي البيضاوي | سبور

رغم الأزمة.. الرجاء ينتصر على الوداد في الديربي البيضاوي

36 ألف متفرج في الديربي 123 بين الرجاء والوداد | سبور

36 ألف متفرج في الديربي 123 بين الرجاء والوداد

خطير وبالصور.. شوفو كيفاش كيتنقلو قاصرين باش يمشيو للملعب لمتابعة الديربي | سبور

خطير وبالصور.. شوفو كيفاش كيتنقلو قاصرين باش يمشيو للملعب لمتابعة الديربي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد طول غياب..شاهد فرحة الجماهير الرجاوية و الودادية في الديربي البيضاوي | بــووز
منذ 2 ساعات

بعد طول غياب..شاهد فرحة الجماهير الرجاوية و الودادية في الديربي البيضاوي

الفيديو الذي ينتظره الجميع..رغم إنكارها في دوزيم..أصغر رئيسة جماعة بالمغرب متورطة في الخيانة الزوجية وماشي بريئة وها الدليل | بــووز

الفيديو الذي ينتظره الجميع..رغم إنكارها في دوزيم..أصغر رئيسة جماعة بالمغرب متورطة في الخيانة الزوجية وماشي بريئة وها الدليل

الجماهير الودادية ..أول ديربي بلا بنشرقي ولكن كاين البنزرتي | بــووز

الجماهير الودادية ..أول ديربي بلا بنشرقي ولكن كاين البنزرتي

بالفيديو..الزاكي ملقاش بلاصة فين يتفرج فالديربي فمركب محمد الخامس | بــووز

بالفيديو..الزاكي ملقاش بلاصة فين يتفرج فالديربي فمركب محمد الخامس

﻿

آخر المستجدات

فيديو : تصريح لاعب الرجاء شاكير لـ beiNsports عقب الانتصار الوداد في الديربي | بووز
منذ 17 دقيقة

فيديو : تصريح لاعب الرجاء شاكير لـ beiNsports عقب الانتصار الوداد في الديربي

شاهد أهداف الديربي المثير بين الرجاء و الوداد 2-1 ... الرجاء يقلب الطاولة على الوداد في أخر الدقائق | ديربي كازابلانكا | بووز

شاهد أهداف الديربي المثير بين الرجاء و الوداد 2-1 ... الرجاء يقلب الطاولة على الوداد في أخر الدقائق |

بالفيديو .. بدر بانون يسجل هدف ثاني قائل في مرمى الوداد في أخر دقائق الديربي | بووز

بالفيديو .. بدر بانون يسجل هدف ثاني قائل في مرمى الوداد في أخر دقائق الديربي

عاجل وبالصور..وفاة شخص أمام باب مسجد بسلا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..وفاة شخص أمام باب مسجد بسلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.