فاخر يلجأ إلى المحكمة الدولية ضد الرجاء لهذا السبب ﻿

رفع امحمد فاخر نزاعه مع الرجاء البيضاوي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضي بسبب رفضه لقرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي قضت بمنحه 63 مليون سنتيم هذا في الوقت

شوف سبور

رفع امحمد فاخر نزاعه مع الرجاء البيضاوي لكرة القدم إلى محكمة التحكيم الرياضي بسبب رفضه لقرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والتي قضت بمنحه 63 مليون سنتيم هذا في الوقت الذي كان فيه المدرب الرجاوي يشترط الحصول على مليار سنتيم.

وأيدت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار لجنة النزاعات وهو ما دفع امحمد فاخر إلى اللجوء إلى المحكمة الدولية، حسب ما أفادت به يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري.

ورفع فاخر شكواه إلى محكمة التحكيم الدولية في آخر خطوة لانتزاع حوالي مليار سنتيم من الفريق الأخضر باعتبار أن قرارات "الطاس" الدولية غير قابلة للطعن أو الاستئناف.

يشار إلى أن الرجاء كان قد أقال فاخر من مهمته بعدما اتهمه مسؤولو الفريق بالوقوف وراء الإضرابات وتحريض اللاعبين على عقد ندوة صحافية فضلا عن عدم رضاهم عن خرجاته الإعلامية التي انتقد فيها المكتب المسير.