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بعد تصريحات ''عبد الإله ابن كيران'' الأخيرة ''سعد الدين العثماني'' في ورطة مع حلفائه في الحكومة

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 13:20 بعد تصريحات عبد الإله ابن كيران الأخيرة سعد الدين العثماني في ورطة مع حلفائه في الحكومة | بوليتيك
بعد تصريحات ''عبد الإله ابن كيران'' الأخيرة ''سعد الدين العثماني'' في ورطة مع حلفائه في الحكومة
عزل عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، خلفه سعد الدين العثماني في اجتماع طارئ، ليلة أول أمس الخميس عقدته هيئة قيادة التحالف الحكومي، إذ لم يجد رئيس الحكومة بدا من التبرؤ من

''شـوف تيفي''

 عزل عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، خلفه سعد الدين العثماني في اجتماع طارئ، ليلة أول أمس الخميس عقدته هيئة قيادة التحالف الحكومي، إذ لم يجد رئيس الحكومة بدا من التبرؤ من لسان زعيم ''بيجيدي'' السابق في محاولة لإخماد غضب عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وامحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية ومحمد ساجد أمين عام الاتحاد الدستوري الذين عبروا عن رفضهم التشويش المنبعث من الحزب.

وحسب مصادر الصباح فقد رفض العثماني اتهامات حلفائه له بالتنسيق مع ابن كيران وتبادل الأدوار معه، مسجلا أنه دخل معه جبهات سجال عديدة ، سواء في ما يتعلق بتدبير الحزب أثناء مرحلة المعارضة، أو حتى زمن الحكومة في الأغلبيتين السابقة والحالية، والتمس قادة الأغلبية الذين اشترطوا تمثيلية موحدة للعدالة والتنمية في الاجتماع المنعقد ببيت العثماني ، تنديدا صريحا من قبل ما ورد على لسان ابن كيران، خاصة ماتفوه به في حق أخنوش، وكاد يفجر الأغلبية الحكومية .

وجدد قادة الأحزاب الأربعة المطالبة بضرورة تحلي ابن كيران بخصال رجال الدولة والتزام واجب التحفظ إزاء الهيآت الدستورية والحفاظ على السير العادي لمؤسسات الدولة ، على اعتبار أنه كان مؤتمنا عليها رئيسا للحكومة السابقة، ولم يغادر زعماء الأغلبية الغاضبون إقامة رئيس الحكومة إلا بعد حصولهم على التزام صريح بوقف التشويش على العمل الحكومي ، والرد بالشكل المناسب في أقرب وقت ممكن على محاولات ابن كيران التحكم عن بعد في عمل رئاسة الحكومة وفي مواقف أحزاب التحالف.

 وكشفت ذات المصادر أن العثماني جمع حلفاءه ساعات قليلة بعد مجلس الحكومة الذي قاطعه وزراء التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، ولم يجد على طاولة قاعة الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة من حزب الحمامة سوى لمياء بوطالب كاتبة الدولة في السياحة، التي حضرت خطأ لأنها لم تبلغ بقرار مقاطعة اتخذته قيادة الحزب بالتشاور مع الوزراء..

 

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