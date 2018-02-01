رقم 13 يغيب عن تشكيلة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد ﻿

تعرف مباراة الديربي البيضاوي 123 بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين غياب أبرز عنصر في تشكيلة الفريقين رغم الحضور الجماهيري القوي لهذا الحدث الرياضي العالمي، ويتعلق الأمر بـ '' تيفو '' الفريقين.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

تعرف مباراة الديربي البيضاوي 123 بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين غياب أبرز عنصر في تشكيلة الفريقين رغم الحضور الجماهيري القوي لهذا الحدث الرياضي العالمي، ويتعلق الأمر بـ " تيفو " الفريقين.

وستمر المباراة المقرر إجراؤها يومه السبت على أرضية مركب محمد الخامس بداية من الساعة 15.00 عصرا على إيقاع تشجيعات الجماهير الوفية للفريقين مع بعض الشعارات والرسائل التي قد ترفع خلال أطوار اللقاء.

وقررت وزارة الداخلية خلال السنتين الماضيتين حل جميع الالتراس، ومنعها من ممارسة أنشطتها داخل المدرجات لتفادي احتكاك الجماهير فيما بينها والدخول في خلافات قد تتسبب في أحداث عنيفة.