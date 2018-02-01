حسبان يغري لاعبي الرجاء ويعدهم بمنحة مغرية للفوز على الوداد وها شحال ﻿

وعد سعيد حسبان رئيس الرجاء البيضاوي لكرة القدم بصرف منحة 10 آلاف درهم إذا تمكنوا من الفوز اليوم السبت على الوداد في الديربي المؤجل عن الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية، حسب ما ذكرته يومية

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وعد سعيد حسبان رئيس الرجاء البيضاوي لكرة القدم بصرف منحة 10 آلاف درهم إذا تمكنوا من الفوز اليوم السبت على الوداد في الديربي المؤجل عن الدورة 19 من البطولة الوطنية الاحترافية، حسب ما ذكرته يومية الصباح.

واعتذر حسبان في وقت سابق للاعبيه لعدم تمكنه من صرف مستحقاتهم المالية العالقة لكنه وعدهم بإضافة 19 ألف درهم في حال الفوز في الديربي كما أكد لهم أنه سيحاول صرف أغلب المنح والرواتب نهاية فبراير الجاري.

تجدر الإشارة، إلى أن ديربي الإخوة الأعداء سيجرى على الساعة الثالثة عصرا بمركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.