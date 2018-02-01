تقنية تكنولوجية جديدة ولأول مرة في الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء ﻿

قررت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الاعتماد على تقنية '' الدرون'' التكنولوجية، لأول مرة في مباراة الديربي البيضاوي الذي سيجمع بين فريقي الرجاء ومضيفه الوداد على أرضية مركب محمد الخامس.

" شوف سبور"

قررت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الاعتماد على تقنية " الدرون" التكنولوجية، لأول مرة في مباراة الديربي البيضاوي الذي سيجمع بين فريقي الرجاء ومضيفه الوداد على أرضية مركب محمد الخامس.

وتضفي هذه التقنية جمالية على مستوى البث التلفزيوني مماثلة لتغطية مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي أجريت في المغرب في الفترة ما بين 13 يناير و 4 فبراير، أي النقل عبر طائرة صغيرة فوق الملعب.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستنطلق اليوم السبت بداية من الساعة 15.00 عصرا برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.