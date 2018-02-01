رونار يقنع زين الدين مشاش لتمثيل المنتخب المغربي على حساب المنتخب الجزائري ﻿

اختار زين الدين مشاش لاعب نابولي الإيطالي، حمل قميص المنتخب الوطني المغربي، خلال الاستحقاقات الكروية المقبلة، بعدما رفض حمل قميص المنتخب الجزائري.

"شوف سبور"

اختار زين الدين مشاش لاعب نابولي الإيطالي، حمل قميص المنتخب الوطني المغربي، خلال الاستحقاقات الكروية المقبلة، بعدما رفض حمل قميص المنتخب الجزائري.

وأكدت "صحيفة العربي الجديد" ، أن مشاش وافق على تمثيل المغرب في كأس العالم 2018 بروسيا، بعدما أقنعه الناخب الوطني هيرفي رونار بالإضافة إلى ضغوطات والده الأمر الذي جعله يفضل المغرب في انتظار أن يعلن عن القرار بشكل رسمي، من أجل إعداد جواز سفر مغربي للاعب حتى يكون جاهزا للعب رسمياً.

ويذكر أن زين الدين مشاش سبق له أن لعب لعدة أندية فرنسية من بينها تولوز، أولمبيك مارسيليا، ويلعب حاليا بفريق نابولي الإيطالي.