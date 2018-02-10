نــــــايضة.. الصحافية المغربية ''نورا الفواري'' تقصف النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خلفية زيارتها للأراضي الإسرائيلية ﻿

عرفت زيارة الصحافية المغربية ''نورا الفواري'' للأراضي الإسرائيلية موجة غضب وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل كبير من طرف النشطاء والمتتبعين ، مما جعل النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على

"شـوف تيفي"

عرفت زيارة الصحافية المغربية "نورا الفواري" للأراضي الإسرائيلية موجة غضب وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل كبير من طرف النشطاء والمتتبعين ، مما جعل النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل على الخط .

وكتبت الفواري في تدوينة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجهة الخطاب إلى النقابة التي دخلت على الخط في القضية قائلة : "فين كانت هاد النقابة ديال الصحافيين فاش كنت كا نتبهدل في الفيديوهات ديال أشباه الفنانين دون أن تحرك ساكنا ؟ فينا هوا الدعم اللي كان مخصص للصحافيين الحوفارة وما تصرفش هاد السنة لوجود فساد وتخلويض في طريقة صرفه ؟ فين كانت هاد النقابة ملي تطردو صحافيين من خدمتهم بشكل تعسفي؟ .."

وأضــافت في ذات التدوينة متسائلة "فين هاد النقابة اللي تشدو صحافيين فلحباسات لمجرد أنهم عبروا على رأيهم ؟ فين هاد النقابة اللي ما كا تدويش على حق الصحافي في التعويض المناسب والراتب المحترم والامتيازات الاجتماعية؟ علاش ما تديرش بلاغ على الأجرة الهزيلة والظروف المهينة التي يشتغل فيها بعض الصحافيين؟؟؟ علاش ما تا دويش على القانون الظالم الذي يحاكم الصحافي باسمه؟؟؟ حادكين فالهضرة الخاوية والبلاغات التي لا معنى لها...."

هــذا وقد أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها أن هذه المبادرة التي قام بها "الصحافيون" الخمسة والتي تعتبر "نورا الفواري" واحدة منهم ، لا تلزم إلا أصحابها، والجهة التي توسطت فيها، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق بإنجاز مهمة صحافية ممولة من المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء، وأكدت في نفس البلاغ أن الدعوة كانت مباشرة من سلطات الكيان الصهيوني وبتمويل منه وتتم لمباركة وتزكية السياسة العدوانية والإجرامية التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي، وبذلك فالزيارة تدخل في خانة الدعاية السياسية لإسرائيل، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة.