على المباشر حافلة برشلونة الإسباني تتعرض للتخريب ﻿

أقدم أحد جماهير نادي فالنسيا الإسباني على رمي حافلة برشلونة الإسباني بحجارة أسفرت عن تخريب زجاج الحافلة ليلة البارحة الجمعة.

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أقدم أحد جماهير نادي فالنسيا الإسباني على رمي حافلة برشلونة الإسباني بحجارة أسفرت عن تخريب زجاج الحافلة ليلة البارحة الجمعة.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية، فإن المشجع كان يستهدف مدرب برشلونة، إيرنستو فالفيردي، حينما كان الفريق الكتالوني في الحافلة متجهًا إلى المطار.

وبعد إقدامه على فعلته، تم القبض على المشجع وإحالته إلى قسم الشرطة للتحقيق معه.

ولم يتعرض المدرب أو أي لاعب للأذى بسبب تهشم الزجاج، واستكمل الفريق رحلته للمطار.

تجدر الإشارة، إلى أن برشلونة تفوق على فالنسيا بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين ليتأهل النادي الكتالوني للنهائي الخامس على التوالي في كأس الملك.