إحباط محاولة لتهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة بمطار محمد الخامس الدولي ﻿

في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقودها المصالح الأمنية بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي؛ فقد تمكنت هذه المصالح بتاريخ اليوم الثامن من فبراير 2018 من إحباط محاولة لتهريب مبالغ مهمة من

"شـوف تيفي"

في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقودها المصالح الأمنية بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي؛ فقد تمكنت هذه المصالح بتاريخ اليوم الثامن من فبراير 2018 من إحباط محاولة لتهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة.

وحسب "بلاغ" أمني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد أفلحت عناصر الشرطة بالمطار المذكور في ضبط مسافر مغربي يبلغ من العمر نحوا من 39 سنة؛ كان يعتزم السفر عبر رحلة جوية تربط مطار محمد الخامس الدولي بمطار اسطنبول التركي، حيث أفضت التحريات الأمنية إلى رصد مبالغ مالية مهمة من عملتي: "الأورو" و"الدولار" لدى المعني؛ والتي كانت مخبأة بعناية من قبله في حقيبة السفر.

ويتعلق الأمر ب320 ألف و700 أورو موزعة كما يلي:

- 502 ورقة مالية من فئة 500 أورو؛

- 530 ورقة مالية من فئة 100 أورو؛

- 14 ورقة مالية من فئة 200 أورو؛

- 278 ورقة مالية من فئة 50 أورو.

كما ضبطت ذات المصالح لدى الموقوف مبلغا ماليا من الدولار الأمريكي مدسوسا بدوره بنفس الدقة والعناية؛ بلغ بعد العد 20 ألف دولار مشكلة من 200 ورقة مالية من فئة 200 دولار.

هــذا ولتتم بذلك مباشرة عملية الحجز؛ وإشعار السلطات المختصة بما فيها النيابة العامة التي يجري البحث تحت إشرافها؛ وأحيلت المبالغ المحجوزة على الجهات الإدارية المختصة.