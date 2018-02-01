التشكيلة الرسمية لفريقي الرجاء والوداد في مباراة الديربي البيضاوي ﻿

تتجه أنظار عشاق المستديرة نحو مركب محمد الخامس،اليوم السبت، لمتابعة مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الوداد البيضاوي أمام ضيفه نادي الرجاء برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

تتجه أنظار عشاق المستديرة نحو مركب محمد الخامس،اليوم السبت، لمتابعة مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الوداد البيضاوي أمام ضيفه نادي الرجاء برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.

ومن المنتظر أن يعتمد خوان كارلوس غاريدو على اللاعبين الجدد الذين تم استقطابهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ومن بينهم منير العوبادي وعبد العظيم خضروف.

فيما يلي التشكيلة المحتملة لفريق الرجاء :



أنس الزنيتي

بوطيب / أولحاج / بدر بانون / جبيرة

شاكير / العوبادي / الحافيظي

حدراف / محسن ياجور / خضروف



فيما يلي التشكيلة المحتملة لفريق الوداد :

زهير العروبي

نصير / كوامارا / عطوشي بدر كدرين

السعيدي /النقاش /الكرتي

تيغزيوي /الحداد/ محمد أولاد