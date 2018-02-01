تزمنا مع الديربي البيضاوي.. أمطار رعدية بهاته المناطق المغربية يومه السبت ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يبقى الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية الشمالية للبلاد، مع نزول ثلوج فوق كل من

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يبقى الطقس باردا بالمرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية الشمالية للبلاد، مع نزول ثلوج فوق كل من مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا التي يفوق علوها 1200 متر.

وستكون السماء غائمة مع زخات مطرية رعدية وأمطار بشرق الواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير، وغائمة جزئيا ستعطي قطرات مطرية متفرقة محليا في كل من سهول السواحل شمال آسفي والسايس والريف والسهول الداخلية الشمالية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية بالأقاليم الصحراوية، وجنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق، مع هبوب رياح رملية محلية بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين ناقص 04 و01 درجة بالمرتفعات، وما بين 00 و05 درجات بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 04 و08 درجات بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسايس وسوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 09 و12 درجة بباقي المناطق .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين ناقص 02 و 07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و12 درجة بالسايس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس والشمال الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.