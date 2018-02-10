رفض ترشح بودريقة لخلافة حسبان على رأس الرجاء البيضاوي ﻿

صدمت اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ليلة أمس الجمعة، محمد بودريقة الرئيس السابق للنادي بعد رفض ترشيحه لخلافة سعيد حسبان على رأس الرجاء.

شوف سبور

صدمت اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ليلة أمس الجمعة، محمد بودريقة الرئيس السابق للنادي بعد رفض ترشيحه لخلافة سعيد حسبان على رأس الرجاء.

وتوصلت شوف سبور، بنسخة من بلاغ اللجنة التنظيمية تؤكد من خلاله رفضها القاطع لترشيح بودريقة لعدم توفره على لائحة المكتب المسير والاكتفاء بوضع اسمه فقط لتسيير النادي.

وحسب ذات البلاغ فقد أمهلت اللجنة التحضيرية محمد بودريقة مدة ثلاثة أيام لتدارك الموقف وتقديم ترشيحه من جديد يتضمن الأسماء المقرر إدراجها في اللائحة حسب مقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي للنادي.