 المجلس الجماعي للرباط يصادق على عقد ''المدينة المستضيفة'' لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026 ﻿
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المجلس الجماعي للرباط يصادق على عقد ''المدينة المستضيفة'' لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 02:50 المجلس الجماعي للرباط يصادق على عقد المدينة المستضيفة لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026 | سبور
المجلس الجماعي للرباط يصادق على عقد ''المدينة المستضيفة'' لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026
صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال دورة استثنائية عقدها يومه الجمعة، بالاجماع على عقد ''المدينة المستضيفة'' بخصوص ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026.

''شوف تيفي''+''و م ع''

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال دورة استثنائية عقدها يومه الجمعة، بالاجماع على عقد ''المدينة المستضيفة'' بخصوص ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويربط عقد المدينة المستضيفة بين كل من الفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدينة المستضيفة، ويتضمن جميع حقوق والتزامات الأطراف الثلاثة التي لها علاقة بالمنافسة.

وسيدخل العقد، حسب وثيقة للمجلس الجماعي للرباط، حيز التنفيذ عندما تقوم الفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على التوقيع بالعطف على الصيغة المقترحة من لدن المدينة المستضيفة.

وحسب الوثيقة فإن عقد ''المدينة المستضيفة'' يتولى على وجه الخصوص تفصيل الالتزامات المحددة للمدينة المستضيفة فيما يتعلق بجودة تسليم الحدث وشروط تطبيق العقد، وشروط تعديل كناش الشروط (متطلبات الاستضافة)، وشروط الامتثال أو عدم الامتثال لعقد المدينة المستضيفة حسب تقدير الفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمسطرة المحتملة كلجوء أخير (تعيين طرف ثالث يحل كليا أو جزئيا محل سلطات المدينة المضيفة).

ويطور العقد، من جهة أخرى، عملية انتقاء المدن المستضيفة وخاصة إمكانية القيام بزيارات تقييم للملاعب والمدن معا ومعايير الانتقاء التقنية (مميزات المدينة والملاعب والنقل والإيواء) الذي سيجرى في أقرب وقت من سنة 2021.

كما يتناول العقد دور المدينة المستضيفة وتوضيحه مع جميع أصحاب المصلحة، وخاصة مسؤوليات المدينة تجاه أصحاب المصلحة المحليين (مثل سلطة الملعب وسلطة موقع التدريب وسلطة المطار وسلطة الفنادق)...

من جهة أخرى، صادق المجلس الجماعي على قرار التصفيف والتخلي ونزع ملكية العقارات اللازمة لذلك لتوسيع زنقة هلسنكي بحسان.

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