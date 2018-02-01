 خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء ﻿
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خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء

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خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 01:22 خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء
كشفت ولاية أمن الدارالبيضاء أن كمية مخدر الكوكايين المحجوزة لدى مواطنة برازيلية ( 59 سنة)، بلغت 760 غراما ملفوفة ضمن 89 كبسولة.

شـــوف تيفي:

كشفت ولاية أمن الدارالبيضاء أن كمية مخدر الكوكايين المحجوزة لدى مواطنة برازيلية ( 59 سنة)، بلغت 760 غراما ملفوفة ضمن 89 كبسولة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدارالبيضاء كانت قد أوقفت، في فاتح فبراير الجاري، المواطنة البرازيلية المذكورة على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساو باولو، وذلك بعد الاشتباه في تهريبها لمخدر الكوكايين في أمعائها، وهو ما استدعى إحالتها على المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدارالبيضاء.

وأضاف البلاغ، أنه بعد تفريغ كبسولات الكوكايين المهربة، واستقرار الوضع الصحي للمعنية بالأمر، فقد تم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب كوكايين كبسولات مطار ولاية أمن الدارالبيضاء

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