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بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 00:32 عــاجل: فرنــسا ترفع حالة التأهب وهاشنو واقع | دولي
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رفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب، اليوم الجمعة، عن 29 إقليما، بعد 4 أيام من إعلانها في نصف مناطق البلاد، عقب انحسار العاصفة الثلجية التي ضربتها بداية الأسبوع الجاري.

شــــوف تيفي:

رفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب، اليوم الجمعة، عن 29 إقليما، بعد 4 أيام من إعلانها في نصف مناطق البلاد، عقب انحسار العاصفة الثلجية التي ضربتها بداية الأسبوع الجاري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه ''تم الإبقاء على حالة التأهب في 16 إقليما مع استمرار مستوى التحذير واليقظة عند الدرجة الثانية البرتقالية (يتضمن 3 مستويات)''، بحسب الشبكة التلفزيونية الفرنسية ''بي.إف.إم''.

وأضافت أن الأقاليم التي أبقت على حالة التأهب فيها ''تمتد من منطقة الحدود البلجيكية حتى منتصف فرنسا''.

والإثنين الماضي، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطوارئ في 45 إقليما (من أصل 96)، تحسبا لحدوث أي مخاطر إثر هبوب عاصفة ثلجية.

ونهاية يناير المنصرم، أجلت السلطات الفرنسية، نحو 1500 شخص من منازلهم في منطقة باريس، خشية فيضان في نهر ''السين''، مع ارتفاع منسوب مياهه إلى مستوى يقترب من 6 أمتار.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب فرنسا حالة التأهب الثلوج

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