 الفايسبوك يُطيح بأخطر شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة إلى الإمارات وهاشحال لقاو عندهم ديال الفلوس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة | بووز

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا | بووز

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...) | بووز

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...)

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر

منال السورية توجه رسالة أبكت العالم بعد انسحابها من برنامج ذا فويس الفرنسي | بووز

منال السورية توجه رسالة أبكت العالم بعد انسحابها من برنامج ذا فويس الفرنسي

بالفيديو.. فنزويلي يبدع في فن الشعبي المغربي | بووز

بالفيديو.. فنزويلي يبدع في فن الشعبي المغربي

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

خطيــر : حجز 760 غراما من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء

الهاربون من الجحيم يحتمون بالقلعة البافارية | بووز

الهاربون من الجحيم يحتمون بالقلعة البافارية

ماذا يريد عمو بن كيران؟

الفايسبوك يُطيح بأخطر شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة إلى الإمارات وهاشحال لقاو عندهم ديال الفلوس

بتاريــخ : 10 فبراير 2018 / 00:24 الفايسبوك يُطيح بأخطر شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة إلى الإمارات وهاشحال لقاو عندهم ديال الفلوس | مجتمع
الفايسبوك يُطيح بأخطر شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة إلى الإمارات وهاشحال لقاو عندهم ديال الفلوس
تمكنت الفرقة السياحية الولائية عند متم يناير الماضي من تفكيك شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة وذلك باعتماد صفحة على موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك'' لاستقطاب الضحايا والتغرير بهن.

شــوف تيفي:

تمكنت الفرقة السياحية الولائية عند متم يناير الماضي من تفكيك شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة وذلك باعتماد صفحة على موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك'' لاستقطاب الضحايا والتغرير بهن.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' يومه الجمعة،قد تمكنت الشرطة السياحية من إيقاف الفاعلين على مستوى أحد المقاهي المعروفة بوسط مدينة الدار البيضاء، بحيث تم إيقاف متزعمي الشبكة؛ ويتعلق الأمر بشقيقين يبلغان من العمر على التوالي 26 و 30 سنة، يعملان على استدراج الفتيات بإيهامهن بالتوفر على عقود قانونية للعمل بإحدى الدول العربية (الإمارات العربية المتحدة)؛ وباستغلال سذاجة الضحايا يعمل المعنيان على تحصيل مبالغ مالية مهمة تقدر في متوسطها بـ 15 ألف درهم لكل راغبة في الهجرة مقابل أوراق سفر مزورة يسلمها المعنيان للراغبات في الهجرة.

هذا وقد تم التوصل ساعة الإيقاف لستة ضحايا فاقت قيمة المبالغ المالية المنصوب عليهن فيها 70 ألف درهما، كما أسفرت العملية الأمنية المذكورة على حجز مبلغ مالي قدره 15 ألف درهما، وثلاثة هواتف ذكية أحدها مزود ببرنامج معلوماتي لتعديل الوثائق و تزويرها تم استخدامه في مد الضحايا بمجموعة من الوثائق لإيهامهن أن الإجراءات المتعلقة بالتأشيرة وتذاكر السفر قد تم القيام بها أو في طور الإنجاز.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما حول خلفيات وملابسات القضية، كما تم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة التي كانت تشرف على البحث و ذلك في إطار
مواكبة من المصالح الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء لتطورات الجريمة المعلوماتية

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب الحراسة النظرية شبكة تغرير فتيات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية: مطلب الزيادة في أجور الربابنة حظي بالموافقة المبدئية منذ عدة أشهر

حصري..بالرغم من تبوث تورطها في الخيانة الزوجية..ها علاش مامشاتش أصغر رئيس جماعة بالمغرب للحبس | مجتمع

حصري..بالرغم من تبوث تورطها في الخيانة الزوجية..ها علاش مامشاتش أصغر رئيس جماعة بالمغرب للحبس

شوفو البراءة اللي قدماتها فدوزيم بدعم من جامع كولحس..أصغر رئيسة جماعة تطلقات من راجلها أسبوع قبل ما يشدوها البوليس مع رئيس جماعة لفضالات وها الدليل ديال تورطها فالخيانة الزوجية | مجتمع

شوفو البراءة اللي قدماتها فدوزيم بدعم من جامع كولحس..أصغر رئيسة جماعة تطلقات من راجلها أسبوع قبل ما يشدوها البوليس مع رئيس جماعة لفضالات وها الدليل ديال تورطها فالخيانة الزوجية

حصري...بعدما قدمات راسها بريئة في طبخة دوزيم ..العثور على الحمض النووي لأصغر رئيسة جماعة في فوطة قطنية و فغطاء السرير داخل الشقة اللي شدوهوم البوليس خارجين منها | مجتمع

حصري...بعدما قدمات راسها بريئة في طبخة دوزيم ..العثور على الحمض النووي لأصغر رئيسة جماعة في فوطة قطنية و فغطاء السرير داخل الشقة اللي شدوهوم البوليس خارجين منها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 10 فبراير 2018 | الطقس
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس : 10 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :10 فبراير 2018 | شوف تيفي

بالفيديو..التحقيق مع أطباء الكانيطة ديال فانتا | شوف الصحافة

بالفيديو..التحقيق مع أطباء الكانيطة ديال فانتا

بالفيديو..تعرف على فوائد النعناع على صحة الجسم | واش فراسك

بالفيديو..تعرف على فوائد النعناع على صحة الجسم

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة | بووز
منذ 40 دقيقة

بالفيديو.. زهراء الساهر تبدع في غناء أغنية هندية مشهورة

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا | بووز

هذا ما قاله محللو بي ان سبورت عن أداء المهدي بنعطية أمام الفيولا

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات | بووز

تقرير بي ان سبورتس عن استعدادات الغريمين الوداد والرجاء للديربي مع التصريحات

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...) | بووز

آخر أخبار الرجاء الرياضي (غياب بنحليب و الكاروشي عن الديربي، الحافيضي لن يلعب 90 دقيقة ...)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.