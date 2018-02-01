أحد صناع حراك الريف يفجرها وسط المحكمة ويعترف بتلقي أموال وتسليمها لنبيل أحمجيق ﻿

علمت '' شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أحد صناع حراك الريف اعترف للقاضي علي الطرشي يومه الجمعة، بتلقي أموال وتسليمها لنبيل أحمجيق.

"شوف تيفي"

علمت " شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أحد صناع حراك الريف اعترف للقاضي علي الطرشي يومه الجمعة، بتلقي أموال وتسليمها لنبيل أحمجيق.

وأوضح الموفد أن المعتقل " لحبيب لحنودي" والذي يعتبر أكبر المعتقلين سنا، تمت مواجهته بشريط فيديو، ظهر خلاله وهو يلقي كلمة أثناء أحد الجموع العامة بالحسيمة، حيث كان يتحدث عن الأبعاد الأفقية والأبعاد العمومية ودور الضغط الاعلامي في امتداد الحراك على الصعيد الوطني، وطالب في ذات السياق باحتضان الأحزاب السياسية من كل الاتجاهات يمينا ويسارا وإحداث ثورة فكرية وثقافية على الصعيد الوطني .

وأضاف الموفد بأن المعتقل وبعد مواجهته ببعض الصور والتدوينات، أكد بأنه كان من بين نشطاء الحراك من خلال المساهمة بالأفكار، واعترف بتلقي دعم مالي من شخص يدعى "محمد"، قائلا:" أنا سائق حافلة تلقيت مبلغ مالي لإيصاله للحسيمة وهو مبلغ 2500 درهم وبعد دخولي إلى مدينة الحسيمة اتصلت بأحمجيق وقلت له راه عندي واحد المبلغ لمن غا نعطيه وقالي خلي حتا نجي ونهدرو في هاذ الشي ولما وصلت إلى محطة الحافلات اتصلت به قلت له أنا هنا قالي معنديش كيفاش نتلاقاك".