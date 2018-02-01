عاجل..بعد اعتراف معتقل بتلقي الأموال : : هذا ما تقرر بخصوص أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه ﻿

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تأجيل أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى غاية الاثنين 12 فبراير الجاري، وذلك بعدما تقدم عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني بملتمس للتأجيل.

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تأجيل أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى غاية الاثنين 12 فبراير الجاري، وذلك بعدما تقدم عبد الكبير طبيح محامي الطرف المدني بملتمس للتأجيل.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن طبيح برر ملتمسه للتأجيل من أجل الاستماع للاعترافات الكاملة والمهمة للمعتقل "لحبيب لحنودي" والذي كشف خلال جلسة اليوم عن تلقيه لأموال منحها للمعتقل نبيل أحمجيق.

تحدر الإشارة إلى أن جلسة يومه الجمعة، كانت ساخنة وعرفت في بدايتها طرد القاضي لناصر الزفزافي و حميد المهداوي، بالاضافة إلى وقوع ملاسنات حادة بين هيئة الدفاع عن المعتقلين وهيئة الدفاع عن الطرف المدني .